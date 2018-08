Morre a cantora de fado Celeste, irmã de Amalia Rodrigues

A cantora de fado Celeste Rodrigues, irmã da diva desse gênero musical português, Amalia Rodrigues, morreu aos 95 anos, anunciou a família nesta quarta-feira no Facebook.

Três anos mais nova que Amalia, falecida em 1999, Celeste também era um grande nome do fado em seu país. Desde o início de carreira nos anos 1940, no entanto, a cantora enfrentou comparações com a famosa irmã.

Celeste seguiu ativa até o fim. Ainda há pouco, em plenos 95 anos, se preparava para iniciar uma turnê mundial para celebrar seus 75 anos de carreira.