Morre a atriz Desirée Vignolli, de ‘Que Rei Sou Eu?’

Morreu neste domingo a atriz Desirée Vignolli, aos 52 anos. Conhecida principalmente por novelas da Globo como Que Rei Sou Eu? (1989) e Mico Preto (1990), a atriz sofreu um infarto fulminante, segundo publicação em sua página no Facebook.

Desireé será enterrada na quarta-feira, dia 24, no Cemitério São João Batista, no Botafogo, Rio de Janeiro. “Rezem, amigos, por Desirée, e lembrem dela por sua grandiosidade e amor”, diz a postagem.

A atriz participou de diversas novelas da Globo entre os anos 1980 e 1990. Em Que Rei Sou Eu? interpretou a personagem Denise, já em Mico Preto viveu Lucilene. Também fez Água Viva (1980), Jogo da Vida (1981), Louco Amor (1983), De Corpo e Alma (1992) e O Mapa da Mina (1993). Sua última aparição na TV se deu em Vidas Cruzadas, da Record, em 2000.

Em 1999, a atriz foi presa por furtar a bolsa de uma colega de academia, no Rio. Em entrevista ao jornal Extra em 2012, Desirée afirmou que tomou a atitude porque estava passando por dificuldades financeiras.

Desirée deixa três filhos: Jéssica, fruto de seu casamento com o também ator Luis Gustavo, Antônio e Anna Camilla. No Facebook, Jéssica publicou uma mensagem se despedindo da mãe. “Que você possa enfim descansar em paz, será recebida com muito amor e muita luz, porque as dores desse mundo louco acabaram pra você… descanse meu amor”, escreveu.