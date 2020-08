Morre a atriz Chica Xavier aos 88 anos

A atriz Chica Xavier, com mais de 60 anos de carreira e conhecida por papéis em novelas da Globo como Sinhá Moça e Renascer, morreu na madrugada deste sábado, 8, aos 88 anos. Ela estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio, e foi vítima de um câncer de pulmão, informou a emissora carioca.

“Uma precursora, símbolo de gerações de atrizes e atores negros, de representatividade, que trazia em cada cena ou fala traços latentes de baianidade. Nunca negou a origem”, afirmou a TV Globo em comunicado para homenageá-la. Francisca Xavier Queiroz de Jesus nasceu em Salvador em 22 de janeiro de 1392, e mudou-se para o Rio em 1953, aos 21 anos, quando iniciou sua carreira no teatro, antes de passar por TV e cinema.

Chica Xavier participou de peças históricas como “Orfeu da Conceição”, de 1956, de Vinicius de Moraes. Na Globo, participou de 26 novelas, 11 minisséries e 10 programas especiais. Sua primeira novela na emissora foi “Os Ossos do Barão” (1973), no papel de Rosa. Atuou também em grandes produções como Dancin’ Days (1978), Pátria Minha (1994), Cara & Coroa (1995), O Rei do Gado (1996) e Força de um Desejo (1999). Seu último trabalho na TV foi Cheias de Charme (2012).

A atriz ainda trabalhou no Canal Futura e nas TVs Bandeirantes, Manchete e Educativa. Chica ainda esteve presente em 11 filmes, entre eles o clássico O assalto ao Trem Pagador, de 1962, dirigido por Roberto Farias. Chica deixa o marido, o também ator Clementino Kelé, com quem foi casada por 64 anos, três filhos, Christina, Izabela e Clementino Junior, e três netos, Ernesto Junior, Luana Xavier e Oranyan.

“O céu recebe hoje a nobreza. Entre nós vivia uma nobre, uma rainha elegante, sábia, afetuosa, agregadora, ombro e colo para muitos. Salve a rainha Chica Xavier!”, escreveu a atriz Tais Araújo nas redes sociais.