Morena Baccarin e Selton Mello acrescentam erotismo a ‘Sessão de Terapia’

Naturalizada americana na primeira infância, Morena Baccarin há anos sopra a todos os ventos o desejo de atuar em uma produção brasileira. Quem conseguiu atender ao desejo da atriz nascida no Rio de Janeiro, mas conhecida por aqui pelas produções em Los Angeles (as séries Homeland e Gotham e a franquia de filmes Deadpool) foi Selton Mello, que, desde há muito, tinha vontade de trabalhar com a colega e amiga de longa data.

Um problema na reunião de elenco para a uma nova temporada de Sessão de Terapia, com estreia prevista para 30 de agosto no Globoplay, foi a deixa para a concretização das vontades. Zécarlos Machado, intérprete de Theo, protagonista do seriado, não conseguiu autorização da Record para continuar na produção. Selton, o diretor, então, assumiu o papel de um novo psicanalista, Caio. Tirar o papel da supervisora do personagem central de Selma Egrei e passá-lo para as mãos de Morena não seria a maior razão de estranheza do público, portanto.

Para gravar sua participação, Morena tirou duas semanas de sua agenda hollywoodiana. “Estava muito insegura com o português”, disse ela durante visita da imprensa ao set de gravação, no fim de janeiro, com um sotaque carioca tal qual o de alguém que nunca arredou o pé de Ipanema. Para Selton, a pronúncia da colega não foi problema. Valeu a disciplina de Morena e a cumplicidade entre os dois, apesar do prazo apertado — e do acúmulo de funções do ator.

Caio ganhou contornos diferentes durante as gravações. “Sou um ator intuitivo e é muito comum ir descobrindo novas possibilidades do personagem durante a narrativa”, diz. O terapeuta, diferentemente do Theo das três temporadas anteriores, se sente atraído eroticamente pela supervisora. Na série original israelense que deu origem à brasileira (BeTipul) e em sua versão americana (In Treatment), assim como na interpretação de ZéCarlos Machado e Selma Egrei, os encontros semanais para a supervisão colocavam em conflito os limites profissionais (muitas vezes éticos) entre as questões dos pacientes e os problemas do próprio psicanalista, sem nenhum tipo de tensão sexual entre os profissionais.

Além da atriz trazida de Los Angeles e a mudança do protagonista, a quarta temporada chega primeiro ao streaming. As três levas anteriores de episódios foram exibidas no canal pago GNT, que só estreia o quarto ano em 2020. A estrutura é a mesma de todas as versões: o episódio é definido pelo dia da semana de atendimento de cada paciente, um por dia. Na nova temporada, eles serão interpretados pelos atores Fabiula Nascimento, David Junior, Cecilia Homem de Mello e Livia Silva.

Selton Mello e Morena Baccarin em ‘Sessão de Terapia’ Selton Mello e Morena Baccarin em ‘Sessão de Terapia’