O Moranga Bistrô está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Fortaleza. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Moranga Bistrô, entre os dias 3 de novembro e 2 de dezembro, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 59,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Jantar

Entrada : Carpaccio de carne: finas fatias de lagarto ao vinagrete dijon ou Gratin de Bacalhau: creme de leite, queijo parmesão e bacalhau desfiado.

: Prato principal : Espaguete com frutos do mar: lula, polvo, camarão, lagosta e mexilhão ao sugo ou Tornedor au poivre: filé alto grelhado com spaetzle (massa caseira frita) ao molho poivre.

Sobremesa: Romeu e Julieta: sorvete de queijo com calda quente de goiabada ou Cheesecake de baunilha com calda de morango.

Cliente Santander: Pagando com o cartão Santander, na maquininha GETNET, ganhe um double drink. Promoção válida para até dois Menus pagos no mesmo cartão. Consulte os horários, as bebidas disponíveis e outros detalhes da promoção.