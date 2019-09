Monalisa Perrone pede demissão da Globo e vai para horário nobre da CNN

Cansada por ter de acordar às 11 da noite para trabalhar no Hora 1, telejornal das madrugadas da Globo, a jornalista Monalisa Perrone pediu demissão da emissora na manhã desta terça-feira, 3.

Monalisa está de malas prontas para a CNN Brasil, novo canal de notícias programado para estrear em novembro deste ano. A jornalista apresentará um programa de debates sobre política e economia no horário nobre da grade da nova emissora.

Além do salário maior, o motivo que levou a apresentadora a deixar a líder de audiência Globo, conforme divulgado pelo UOL e confirmado pela reportagem de VEJA, foram seus horários inusuais. Como o jornal da madrugada vai ao ar todos os dias da semana das 4 às 6 da manhã, Monalisa tem de acordar às 11 horas da noite e chegar à sede da emissora em São Paulo, no bairro do Brooklin, por volta da 1 da madrugada. Isso significa ir para a cama às 17 horas e almoçar no horário em que a maioria das pessoas está tomando café da manhã. “Ela não aguentava mais a madrugada”, afirma uma pessoa próxima que não quis se identificar.

Monalisa começou na Rede Globo em 1999, quando foi contratada para cobrir assuntos da cidade de São Paulo. Foi repórter de todos os telejornais da casa e apresentou o SPTV primeira e segunda edição (hoje apelidado de SP1 e SP2), Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil. Eventualmente, fazia plantões no Jornal Nacional. Desde 2014, ao lado de Chico Pinheiro, cobria o final de semana de desfiles no Carnaval de São Paulo.