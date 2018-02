MoMA põe Tarsila do Amaral na Times Square, em Nova York

Cartão Postal, quadro da pintora modernista Tarsila do Amaral, foi parar no telão da Times Square, em uma ação de marketing do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). A instituição abriu no último domingo, dia 11, Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil, uma exposição individual da artista que fica em cartaz até 3 de junho. Com a campanha, Tarsila marcará presença na Times Square por um mês.

A mostra da pintora, que toma o segundo andar do MoMA, reúne pinturas, desenhos, cadernos de rascunho, fotos e outros documentos raros. Elas acompanham desde os primeiros estudos, em São Paulo e em Paris, até as pinturas com temas sociais do início dos anos 1930, mas, principalmente, sua fase áurea, quando cercou-se de artistas e autores modernistas e inspirou o movimento antropofágico.