Comida de qualidade sempre foi um fator importante aqui. Prova disso é que, em 2017, este bar “concebeu” um restaurante no seu piso superior. Chamado de Sótão Moleskine, o espaço conquistou o prêmio de revelação na última edição de COMER & BEBER. Neste ano, duas novidades marcaram a dupla. A primeira foi a uniformização dos menus — as diferenças entre bar e restaurante, hoje, estão restritas à ambientação e à seleção musical, mais intimista no andar de cima. Na mesma frente gastronômica, um reforço beneficiou ambos: a consultoria da chef Louise Benevides. Ela acrescentou vários preparos ao cardápio. Entre as novidades estão petiscos como rosbife de peito de pato com molho béarnaise e redução de balsâmico (R$ 66,00). Ele divide espaço com opções já consolidadas, como o tuna asian, feito com atum selado em crosta de gergelim, tartare de manga e molho de ostra (R$ 47,00). Na lista de receitas mais substanciosas há filé-mignon com foie gras ao molho rôti de rapadura e azeite trufado, escoltado por risoto de parmesão e amêndoas (R$ 78,00). De sexta a domingo, entre 12 e 15 horas, o bar disponibiliza um menu de almoço, com entrada à vontade e um prato principal, por R$ 54,00. A também estrelada carta de drinques traz coquetéis clássicos e criações da casa, como o sensation (vodca e purês de kiwi e morango; R$ 25,00) e o pineapple gold (tequila, vodca Absolut, licor de cassis, mel e blend de chás; R$ 29,00). Repaginado, o ambiente interno compete em popularidade com a badalada varanda. Rua Professor Dias da Rocha, 578, Meireles, ☎ 3037-1700 (200 lugares). 17h/1h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/0h). Aberto em 2014.

