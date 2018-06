Moedas britânicas homenageiam 60 anos do Urso Paddington

O Urso Paddington, um dos personagens mais cativantes da literatura infantil, é agora protagonista de duas moedas emitidas pela The Royal Mint, a Casa da Moeda do Reino Unido, em comemoração dos 60 anos de sua primeira aventura. As moedas comemorativas, anunciadas nesta quinta-feira, fazem parte de uma campanha em torno do urso favorito dos britânicos, criado pelo escritor Michael Bond, morto há um ano.

As novas peças são unidades de 50 pences prateadas com o personagem retratado com a sua habitual vestimenta — um casaco, botas de água, seu icônico chapéu vermelho e uma mala — em dois dos emblemáticos lugares de suas aventuras londrinas: a estação de Paddington e o Palácio de Buckingham.

Dave Knapton, encarregado dos desenhos, garantiu que era um apaixonado pelos livros quando novo e se alegrou por “uma nova geração” descobrir agora o personagem. “Queria trazer seu retrato à vida e mostrá-lo em um ambiente realista, por isso comecei com um trem moderno na estação de Paddington, com o ursinho esperando pacientemente com sua mala o início de sua nova vida”, afirmou.

O personagem de ficção, que apareceu pela primeira vez no livro Um Urso Chamado Paddington, nasceu no Peru e se foi viver em Londres, onde foi batizado com o nome da estação de trem à qual chega.

A conselheira delegada da The Royal Mint, Anne Jessopp, indicou que é maravilhoso “celebrar um personagem da cultura popular tão adorado quanto Paddington. “O 60° aniversário de seus livros parecia um momento apropriado para homenageá-lo. Tenho certeza de que Paddington estaria honrado de ser o primeiro urso peruano a aparecer nas moedas britânicas”, sustentou. Além disso, a figura poderá ser vista dentro da estação de trem da capital britânica, onde a Casa da Moeda instalou uma plataforma com sua imagem para que os visitantes tirem fotos.

Nos últimos anos, o urso Paddington também foi protagonista de dois filmes — em 2014 e em 2017 — que o introduziram a uma nova geração.