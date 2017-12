Modelo Samantha Fox diz que foi assediada por David Cassidy

A modelo Samantha Fox acusou o cantor David Cassidy de abuso. Em entrevista ao jornal britânico Daily Star, Samantha afirmou que durante um jantar em um restaurante na cidade de Londres, Cassidy a perseguiu dentro de um banheiro. “Antes de eu ter tempo de processar o que estava acontecendo, ele me empurrou contra a parede. Eu gritei ‘sai de cima de mim, David’, em uma tentativa de pará-lo, mas ele colocou a sua língua na minha boca e as mãos por baixo da minha saia e no meu seio”, revelou. A modelo afirma ter batido em Cassidy para sair da situação.

Antes do incidente, em 1985, Samantha havia participado da gravação do clipe da música Romance, de Cassidy, e de uma sessão de fotos, em que teve que ficar sem camiseta. “David parecia estar atrasando o fim da sessão deliberadamente. Ele ainda teve uma ereção durante todo o tempo e não fazia nada para esconder”, explicou.

David Cassidy morreu em novembro deste ano aos 67 anos. O ator e cantor americano ficou conhecido na década de 1970 por participar da série de TV Família Dó-Ré-Mi.