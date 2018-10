Modelo quebra protocolo e vai de terno ao casamento da princesa Eugenie

Cara Delevingne se tornou assunto na internet ao chegar no Castelo de Windsor, para o casamento da princesa Eugenie, na manhã desta sexta-feira, vestida com um smoking com direito a cartola na cabeça. O look em nada se encaixa nos padrões da realeza britânica. Segundo o código de vestimenta dos casamentos reais, homens usam terno ou fraque, enquanto mulheres devem se ater aos vestidos de comprimento médio e, na cabeça, os fascinators — uma espécie de chapéu ou tiara geralmente feita de tecido, renda e pena.

Para quebrar o protocolo de forma completa, a modelo e atriz combinou o look assinado pela grife Emporio Armani com um palito de madeira na boca, “acessório” que ela ficou mastigando até entrar no castelo.

Bissexual assumida, a modelo pode ter usado o look como uma forma de protesto em relação às antiquadas regras da realeza britânica — ou apenas quis (e conseguiu) chamar a atenção. Nas redes sociais, até o momento, ela não fez nenhuma declaração, apenas publicou algumas imagens de seu ousado estilo.