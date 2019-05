Modelo Caroline Bittencourt é procurada após desaparecer no mar

A modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, é procurada pelo Corpo de Bombeiros na região de Ilhabela, litoral de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa dos Bombeiros, a modelo está desaparecida desde a tarde do domingo 28.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo, Caroline estava em uma embarcação com o marido, o empresário Jorge Sestini. O barco virou após um vendaval atingir a região, por volta das 16h. Sestini, que deixou a embarcação em busca da esposa, foi resgatado do mar, mas Caroline não foi localizada.

Fortes chuvas atingiram o litoral paulista neste domingo. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, houve quedas de árvores e muros, destelhamento de casas, deslizamento de terras e alagamentos no município.

A agência OXYgen Models, que cuida da carreira de Caroline, afirmou que está em contato com a família da modelo em publicação nas redes sociais. “A OXYgen Models confirma o desaparecimento da nossa modelo Carol Bittencourt, após tempestade que atingiu o litoral paulista”, diz a nota. “Estamos em contato com familiares e amigos para prestar todo o apoio necessário e aguardando notícias das buscas feitas pela Marinha e pela Capitania dos Portos.”

Na tarde de domingo, a modelo publicou em seu Instagram Stories um vídeo curto em que parecia estar em um barco no mar.

Caroline se casou com Sestini em janeiro. Ela tem uma filha de 17 anos, Isabelle Bittencourt, de um relacionamento anterior.

Em 2005, Caroline Bittencourt foi retirada junto com o então namorado, Álvaro Garnero, da festa de casamento de Ronaldo com Daniela Cicarelli.