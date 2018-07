Modelo Annabelle Neilson é encontrada morta em Londres aos 49

A modelo Annabelle Neilson, musa do falecido estilista Alexander McQueen e amiga da supermodelo Kate Moss, foi achada morta em sua casa, em Londres, aos 49 anos, informou a Polícia Metropolitana nesta terça-feira. Membro de uma rica família britânica, o corpo foi encontrado na quinta-feira passada, 13 de julho, apesar da notícia só ter sido divulgada agora. A Polícia investiga o caso, mas a morte não é considera suspeita.

Famosa por um reality show na TV britânica exibido há quatro anos, Annabelle se tornou musa de Alexander McQueen nos anos 90, quando tinha 22 anos, e foi ela quem viu o estilista pela última vez, antes de ele se suicidar, em 2010. Através da relação com ele, ela entrou em contato com muitos profissionais do mundo da moda, como as supermodelos Kate Moss, sua melhor amiga, e Naomi Campbell.

Annabelle foi casada com o banqueiro multimilionário Nat Rothschild entre 1994 e 1997 e, nos últimos anos publicou uma série de livros para o público infantil.