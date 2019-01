Miúcha, Stan Lee, Aretha Franklin: relembre artistas que morreram em 2018

Neste ano, nomes consagrados da indústria do entretenimento nos deixaram, como a cantora Aretha Franklin, o escritor Philip Roth e, no Brasil, a rainha do samba Dona Ivone Lara. 2018 ainda foi marcado por estrelas que partiram mais cedo, como a modelo Nara Almeida e os rappers Mac Miller e XXXTentacion. Relembre os artistas que morreram ao longo do ano:

O escritor chileno Nicanor Parra, conhecido pelas suas antipoesias recheadas de opiniões irônicas e maliciosas, em sua casa na cidade de Las Cruces, Chile. O escritor chileno Nicanor Parra, conhecido pelas suas antipoesias recheadas de opiniões irônicas e maliciosas, em sua casa na cidade de Las Cruces, Chile.

A vocalista da banda The Cranberries, Dolores O’Riordan, de músicas como ‘Zombie’ e ‘ Linger’, em show em Sidney, em 2012. A vocalista da banda The Cranberries, Dolores O’Riordan, de músicas como ‘Zombie’ e ‘ Linger’, em show em Sidney, em 2012.

O produtor musical Carlos Eduardo Miranda, que trabalhou com grupos como Raimundos, Titãs e O Rappa, em gravação de um clipe com Samuel Rosa e Haroldo Ferreti, da banda Skank, no Estúdio Máquina, em São Paulo. O produtor musical Carlos Eduardo Miranda, que trabalhou com grupos como Raimundos, Titãs e O Rappa, em gravação de um clipe com Samuel Rosa e Haroldo Ferreti, da banda Skank, no Estúdio Máquina, em São Paulo.

O estilista francês Hubert de Givenchy, que fundou a casa famosa de moda que leva o mesmo nome, atende Audrey Hepburn em seu ateliê, em um clique de 1956. O estilista francês Hubert de Givenchy, que fundou a casa famosa de moda que leva o mesmo nome, atende Audrey Hepburn em seu ateliê, em um clique de 1956.

A atriz carioca Tônia Carrero, grande ‘diva’ do cinema nacional, no longa ‘Tico-Tico no Fubá’, de 1952. A atriz carioca Tônia Carrero, grande ‘diva’ do cinema nacional, no longa ‘Tico-Tico no Fubá’, de 1952.

O ator e humorista Agildo Ribeiro, que fez longa carreira em programas de comédia da TV Globo, no ‘Zorra Total’. O ator e humorista Agildo Ribeiro, que fez longa carreira em programas de comédia da TV Globo, no ‘Zorra Total’.

O DJ sueco Avicii, um dos maiores nomes da EDM nos últimos anos, que obteve grande sucesso com músicas como ‘Wake me Up’, se apresentando durante o Festival Wireless, na Inglaterra, em 2015. O DJ sueco Avicii, um dos maiores nomes da EDM nos últimos anos, que obteve grande sucesso com músicas como ‘Wake me Up’, se apresentando durante o Festival Wireless, na Inglaterra, em 2015.

A ‘Primeira-Dama do Samba’ Primeira-Dama do Samba Dona Ivone Lara, intérprete de clássicos como ‘Sonho Meu’ e ‘Alguém me Avisou’, se apresenta na quadra da escola de samba Império Serrano, Rio de Janeiro. A ‘Primeira-Dama do Samba’Dona Ivone Lara, intérprete de clássicos como ‘Sonho Meu’ e ‘Alguém me Avisou’, se apresenta na quadra da escola de samba Império Serrano, Rio de Janeiro.

Ocupante da cadeira de número três Academia Brasileira de Letras (ABL) desde maio 2000, Cony era comentarista da rádio CBN e colunista da Folha de S.Paulo. – Ocupante da cadeira de número três Academia Brasileira de Letras (ABL) desde maio 2000, Cony era comentarista da rádio CBN e colunista da Folha de S.Paulo.

O premiado romancista Philip Roth recebe a Medalha Nacional da Humanidade do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, em 2011, na Casa Branca. O premiado romancista Philip Roth recebe a Medalha Nacional da Humanidade do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, em 2011, na Casa Branca.

A modelo Nara Almeida em fotos para a revista VEJA São Paulo, durante o tratamento contra um câncer no estômago. A modelo Nara Almeida em fotos para a revista VEJA São Paulo, durante o tratamento contra um câncer no estômago.

O escritor e pai do ‘new journalism’ Tom Wolfe em seu apartamento no Upper East Side, Nova York, em 2004. O escritor e pai do ‘new journalism’ Tom Wolfe em seu apartamento no Upper East Side, Nova York, em 2004.

O controverso empresário Joe Jackson, criador do Jackson 5, ao lado do filho Michael Jackson, em 1973. O controverso empresário Joe Jackson, criador do Jackson 5, ao lado do filho Michael Jackson, em 1973.

O rapper americano XXXTentacion, cujo verdadeiro nome é Jasheh Dwayne Onfroy, durante um show em Miami em maio de 2017. O rapper americano XXXTentacion, cujo verdadeiro nome é Jasheh Dwayne Onfroy, durante um show em Miami em maio de 2017.

A estilista Kate Spade, que deu nome à famosa marca de bolsas nova-iorquina, durante um evento de gala em 2007. A estilista Kate Spade, que deu nome à famosa marca de bolsas nova-iorquina, durante um evento de gala em 2007.

O chef americano Anthony Bourdain, apresentador do programa de culinária e viagem ‘Parts Unknown’, durante um evento em Nova York em 2017. O chef americano Anthony Bourdain, apresentador do programa de culinária e viagem ‘Parts Unknown’, durante um evento em Nova York em 2017.

A lenda do soul music Aretha Franklin, considerada uma das melhores vozes da história da música considerada uma das melhores vozes da história da música considerada uma das melhores vozes da história da música considerada uma das melhores vozes da história da música considerada uma das melhores vozes da história da música considerada uma das melhores vozes da história da música, no palco durante da primeira marcha anual do câncer em Washington, em 1998. A lenda do soul music Aretha Franklin,considerada uma das melhores vozes da história da música, no palco durante da primeira marcha anual do câncer em Washington, em 1998.

Retrato do dramaturgo americano Neil Simon, prolífico roteirista de comédia indicado ao Oscar em quatro ocasiões, vencedor do Tony e do Pulitzer. Retrato do dramaturgo americano Neil Simon, prolífico roteirista de comédia indicado ao Oscar em quatro ocasiões, vencedor do Tony e do Pulitzer.

O escritor Vidiadhar Surajprasad Naipaul, autor de mais de trinta livros e ganhador do Nobel de literatura de 2001, durante um evento em 2016. O escritor Vidiadhar Surajprasad Naipaul, autor de mais de trinta livros e ganhador do Nobel de literatura de 2001, durante um evento em 2016.

O estrelado chef francês Joël Robuchon posa no Hotel Ville de Paris durante a cerimônia de premiação do Grand Vermeil, que homenageia os melhores chefs de Paris em 2016. O estrelado chef francês Joël Robuchon posa no Hotel Ville de Paris durante a cerimônia de premiação do Grand Vermeil, que homenageia os melhores chefs de Paris em 2016.

O artista plástico baiano Mário Cravo Júnior posa ao lado de suas esculturas. Ele deixa um legado de obras em espaços públicos da capital baiana, como o Monumento da Cruz Caída, localizado na Praça da Sé deixa um legado de obras em espaços públicos da capital baiana, como o Monumento da Cruz Caída, localizado na Praça da Sé. O artista plástico baiano Mário Cravo Júnior posa ao lado de suas esculturas. Eledeixa um legado de obras em espaços públicos da capital baiana, como o Monumento da Cruz Caída, localizado na Praça da Sé.

O rapper Mac Miller, que entoou músicas como ‘Self Care’, ‘Ladders’ e ‘Hurt Feelings’, durante apresentação em Los Angeles, em 2017. O rapper Mac Miller, que entoou músicas como ‘Self Care’, ‘Ladders’ e ‘Hurt Feelings’, durante apresentação em Los Angeles, em 2017.

A cantora Angela Maria, que fez grande sucesso entre 1950 e 1960 com canções como ‘Gente Humilde’ e ‘Lábios de Mel’. A cantora Angela Maria, que fez grande sucesso entre 1950 e 1960 com canções como ‘Gente Humilde’ e ‘Lábios de Mel’.

Um dos maiores nomes da samba-canção, o compositor Tito Madi em seu apartamento. Um dos maiores nomes da samba-canção, o compositor Tito Madi em seu apartamento.

O sociólogo, cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras Hélio Jaguaribe, que observou o Brasil a partir de uma ótica que mesclava a importância da identidade nacional com o desenvolvimento econômico. O sociólogo, cientista político e membro da Academia Brasileira de Letras Hélio Jaguaribe, que observou o Brasil a partir de uma ótica que mesclava a importância da identidade nacional com o desenvolvimento econômico.

O irreverente funkeiro carioca Mr. Catra, conhecido pelo vozeirão e pelas grandes correntes de ouro, no programa ‘Esquenta!’ da Rede Globo. Conhecido pelo vozeirão, pelas correntes de ouro O irreverente funkeiro carioca Mr. Catra, conhecido pelo vozeirão e pelas grandes correntes de ouro, no programa ‘Esquenta!’ da Rede Globo.

O ator Burt Reynolds, que integrou filmes como ‘Amargo Pesadelo’ e ‘Agarra-me se Puderes’, com Mark Wahlberg em ‘Boogie Nights – Prazer sem Limites’ (1997). O ator Burt Reynolds, que integrou filmes como ‘Amargo Pesadelo’ e ‘Agarra-me se Puderes’, com Mark Wahlberg em ‘Boogie Nights – Prazer sem Limites’ (1997).

Beatriz Segall, a eterna Odete Roitman da novela ‘Vale Tudo’, como mestre-de-cerimônias da entrega do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, no Teatro Abril, em 2006. Beatriz Segall, a eterna Odete Roitman da novela ‘Vale Tudo’, como mestre-de-cerimônias da entrega do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, no Teatro Abril, em 2006.

O apresentador Gil Gomes, que ficou famoso pelas suas crônicas policiais no programa ‘Aqui Agora’, entre 1991 e 1997, na capa da revista VEJA São Paulo em junho de 1992. O apresentador Gil Gomes, que ficou famoso pelas suas crônicas policiais no programa ‘Aqui Agora’, entre 1991 e 1997, na capa da revista VEJA São Paulo em junho de 1992.

A médium paulista Zibia Gasparetto, que lançou 58 obras e vendeu mais de 18 milhões de exemplares dos seus livros ao longo da carreira. A médium paulista Zibia Gasparetto, que lançou 58 obras e vendeu mais de 18 milhões de exemplares dos seus livros ao longo da carreira.

O criador de personagens como Homem-Aranha e Homem de Ferro Stan Lee deixa a marca de suas mãos no cimento no Teatro Chinês, em Los Angeles, em 2017. O criador de personagens como Homem-Aranha e Homem de Ferro Stan Lee deixa a marca de suas mãos no cimento no Teatro Chinês, em Los Angeles, em 2017.

Bernardo Bertolucci, mestre do cinema italiano e ganhador do Oscar por ‘O Último Imperador’ em 1988. Bernardo Bertolucci, mestre do cinema italiano e ganhador do Oscar por ‘O Último Imperador’ em 1988.

Um dos principais baixistas brasileiros, Arthur Maia, que gravou com artistas como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Lulu Santos. como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Lulu Santos. Um dos principais baixistas brasileiros, Arthur Maia, que gravou com artistascomo Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Lulu Santos.

A cantora Miúcha, um dos nomes mais importantes da MPB, responsável por gravações como ‘Pela Luz dos Olhos Teus’. A cantora Miúcha, um dos nomes mais importantes da MPB, responsável por gravações como ‘Pela Luz dos Olhos Teus’.