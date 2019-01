Franquia ‘Missão: Impossível’ terá filme dividido em duas partes

Com treze anos de estrada e seis grandes sucessos de bilheteria, a franquia Missão: Impossível continua sendo uma das mais bem sucedidas em Hollywood e não dá sinais de cansaço. Pelo contrário, a Paramount já confirmou mais dois filmes para a série e tem planos ambiciosos para eles.

Primeiramente, o diretor dos últimos dois filmes da franquia, Christopher McQuarrie, retornará ao cargo, assim como o astro da saga Tom Cruise, que postou um vídeo no Twitter com as datas de estreia de ambos os lançamentos: verão (americano) de 2021 e verão de 2022. Cruise também estará no reboot de Top Gun, previsto para 2020.

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La — Tom Cruise (@TomCruise) January 15, 2019

Segundo a revista americana Variety, o motivo para as duas sequências estarem sendo anunciadas juntas é porque elas serão um filme único, dividido em duas partes, mas filmado num só fôlego. A novidade segue a tendência que já vinha se mostrando em Missão: Impossível – Efeito Fallout de amarrar toda a franquia numa única trama, trazendo de volta personagens de aventuras anteriores e deixando de lado o formato episódico que marcou os primeiros cinco filmes, que tiveram cinco diretores diferentes.

Outras grandes franquias vêm usando a estratégia de dividir um filme em duas ou mais partes, como forma de cortar custos de produção ou construir tramas mais complexas no espaço limitado do cinema. Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, por exemplo, são duas metades da mesma história e foram filmados ao mesmo tempo, assim como a trilogia O Hobbit e as duas sequências de Avatar, previstas para 2020 e 2021.