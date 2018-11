Um restaurante com bases fincadas na cozinha japonesa, mas que também aproveita ingredientes, técnicas e referências culinárias locais e de outros países — dos lados oriental e ocidental do planeta. Essa é a leitura de quem observa com atenção o extenso e criativo menu do Misaki. Desde maio, o perfil gastronômico do lugar está vinculado a três pessoas. O sushiman Edson Nakada e o gerente Luciano Félix cuidam dos preparos frios. No segmento dos quentes, as composições são assinadas pela chef e consultora Louise Benevides. Dessa força-tarefa já surgiram várias fórmulas. Na lista de entradas, por exemplo, o maki maguro reúne quatro rolinhos de atum cru. Recheados com camarão e cobertos por pasta de abacate com mostarda e mel, eles podem ganhar sabor extra das ampolas de aceto balsâmico que acompanham a receita (R$ 24,00). Com toque italiano, um filé de salmão sai da cozinha guarnecido de zabaione de limão, cogumelos e nirá (R$ 69,00). Deixando a área de pescados, há peito de pato ao molho de uva e missô com risoto de trufas e crispy de alho-poró (R$ 79,00). Temakis, sushis e sashimis tradicionais também estão disponíveis na requintada casa, que conserva um pequeno espelho-d’água com carpas no salão. Em todos os almoços e nos jantares de domingo a quarta, o festival japonês leva à mesa entrada, prato degustação e um combinado de catorze peças a R$ 79,00 por pessoa. Jardins Open Mall, Avenida Desembargador Moreira, 1011, Aldeota, ☎ 3433-1050 (72 lugares). 11h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2009. Aqui tem iFood. $$$

2º lugar: Soho

3º lugar: Ryori Sushi Lounge

