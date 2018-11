MIS mergulha no universo das HQs na mostra ‘Quadrinhos’

Um painel com 200 personagens recebe os visitantes na entrada da exposição Quadrinhos, que abre no Museu da Imagem e do Som (MIS) a partir desta quarta-feira, 14. Ambiciosa, a mostra conta a história dessa arte narrativa com o apoio de revistas e cenários interativos. “Privilegiamos as HQs e os personagens mais populares entre os brasileiros”, explica Ivan Costa, curador da exposição.

Dentro de uma caverna, pinturas rupestres remontam o início da comunicação escrita. Séculos mais tarde, nas salas seguintes, charges, caricaturas e tirinhas celebram a comunicação impressa, que alavancou o gênero em escala mundial. A partir daí, a história deixa de ser linear. “Tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo — tanto que uma das grandes polêmicas do mundo dos quadrinhos é qual foi, de fato, o primeiro. Os americanos falam que é Yellow Kid, aqui no Brasil nós falamos de Nhô Quim”, conta Costa.

Os cenários também participam da narrativa. Na sala da Europa, totens de As Aventuras de Tintim reconstroem cenas das HQs. Já uma réplica da Batcaverna exibe a história da DC Comics. No computador de Batman, os visitantes têm acesso a informações sobre os personagens da marca e suas identidades secretas, enquanto os objetos da sala de troféus do super-herói dão lugar a revistas raras. Há também um espaço exclusivo para a Marvel, em que páginas de HQ são dispostas através de uma Nova York cenográfica, com cada história sob seu cenário respectivo, como o Homem-Aranha no Brooklyn.

A exposição homenageia, especialmente, a produção brasileira de quadrinhos. Mauricio de Sousa, Ziraldo e Angelo Agostini, autor da primeira HQ brasileira, ganham, cada um, um espaço imersivo. Já Laerte, Angeli, Glauco e outros quadrinistas contemporâneos foram transformados em personagens de quadrinhos em tamanho real, que protagonizam uma história de vida.

A mostra Quadrinhos fica no MIS até 31 de março de 2019, e estará aberta durante os feriados de Proclamação da República e Consciência Negra, 15 e 20 de novembro, respectivamente. O ingresso custa 12 reais (inteira) e 6 reais (meia). Nos dias 24 e 25 de novembro, o espaço sedia a Virada Nerd, que contará com 24 horas de eventos relacionados à cultura geek, com rodas de conversa, palestras e exibição de filmes.

Veja abaixo mais imagens da mostra:

