MIS anuncia pré-venda para ‘Hitchcock’, sua maior mostra em 2018

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abre a pré-venda online para a exposição Hitchcock – Bastidores do Suspense na próxima sexta-feira, 29. Os ingressos adiantados para a primeira semana da mostra, antecipada por VEJA, poderão ser adquiridos a partir das 12h pelo site e pelo aplicativo do Ingresso Rápido.

Com curadoria do ex-diretor do MIS e Secretário da Cultura de São Paulo, André Sturm, a maior exposição do museu deste ano apresentará detalhes sobre a extensa filmografia do britânico Alfred Hitchcock, mestre do suspense que é considerado um dos maiores cineastas da história. A mostra ainda contará com momentos de tensão e surpresas para os visitantes.

A pré-venda para Hitchcock – Bastidores do Suspense disponibilizará ingressos para a visitação, que acontece entre os dias 13 e 21 de julho. A entrada custará 20 reais (inteira) e 10 reais (meia). A abertura ainda contará com uma virada durante a madrugada: o público poderá visitar a exposição desde as 10h da sexta-feira (13) até as 21h do sábado (14).

Depois disso, a exposição ainda ficará aberta até o dia 21 de agosto com ingressos entre 12 reais (inteira) e 6 reais (meia). Às terças-feiras, a entrada é gratuita. Menores de 5 anos não pagam em qualquer dia. O MIS está localizado no número 158 da Avenida Europa, em São Paulo.