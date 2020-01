‘Minha Mãe É uma Peça 3’ se torna a maior bilheteria do cinema nacional

Depois de bater em venda de ingressos Star Wars: A Ascensão Skywalker e Frozen 2, dois dos filmes mais esperados de 2019, o brasileiro Minha Mãe É uma Peça 3 se tornou a maior bilheteria da história do cinema nacional.

Ao todo, o filme sobre Dona Hermínia, protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, registrou a marca de 130 milhões de reais neste final de semana, desde que estreou no cinema no final de dezembro de 2019. Anteriormente, o campeão de faturamento era o longa Nada a Perder, primeira parte da cinebiografia do bispo Edir Macedo, que arrecadou 120 milhões de reais no período que ficou em cartaz.

Na trama, Dona Hermínia tem de lidar com a expansão de sua família após sua filha Marcelina (Mariana Xavier) aparecer grávida e o casamento de seu filho Juliano (Rodrigo Pandolfo).