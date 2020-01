‘Minha mãe é uma peça 3’ arrecada R$ 110 milhões de bilheteria

O ator Paulo Gustavo é o rei do cinema Brasileiro invicto desde a estreia do terceiro filme da trilogia Minha Mãe É Uma Peça. Pela terceira semana consecutiva, o filme foi o mais visto durante todo o fim de semana levando mais de 1,2 milhões de pessoas ao cinema – com isso já são mais de 6 milhões de telespectadores nas três semanas que está em cartaz.

O filme da D. Hermínia, personagem principal da trama que tem como inspiração a mãe de Paulo Gustavo, arrecadou mais de 110 milhões de reais desde que estreou nos cinemas no final de dezembro, segundo dados da empresa Comscore. Ele, que já havia derrubado a franquia milionária Star Wars: A Ascensão Skywalker, agora ultrapassou a animação da Disney Frozen 2 – um dos filmes mais aguardados para o início de 2020.

A animação levou cerca de 1 milhão de espectadores neste final de semana até as salas de cinema e arrecadou desde a sua estreia cerca de 78 milhões de reais.

Outro destaque do ranking é para o filme Parasita que está há 10 semanas consecutivas entre as 10 produções mais vistas no país. E apesar de ser um filme pequeno com baixo orçamento fez quase 200 mil pessoas saírem de suas casas para ir ver o longa nas salas de cinema.

O ranking dos dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completo, respectivamente, com: Adoráveis Mulheres, Ameaça Profunda, O Caso Richard Jewell, entre Facas e Segredos, O Farol, Parasita e Retrato de Uma Jovem em Chamas.