Miley Cyrus defende Selena Gomez após Stefano Gabbana chamá-la de ‘feia’

Chamada de “muito feia” pelo estilista italiano Stefano Gabbana, Selena Gomez ganhou a defesa da amiga Miley Cyrus. “O que esse idiota disse é muito falso e uma besteira sem tamanho. Ela está bem pra caramba”, comentou Cyrus em um post de um perfil de fãs dela no Instagram.

A atriz Jaime King também se pronunciou sobre o assunto. Em um tuíte, ela disse: “Porque eles são humanos feios que não conseguem lidar com a beleza que Selena irradia de sua alma e seu corpo”.

Gabbana fez a crítica a Selena em uma montagem publicada pela página The Catwalk Italia no Instagram que mostrava a cantora usando diferentes vestidos vermelhos. “È proprio brutta”, escreveu o designer, frase que pode ser traduzida livremente por “é tão feia”. A reação dos fãs da cantora foi imediata, tanto no Instagram quanto no Twitter, onde a hashtag #SelenaYouAreBeautiful (Selena, você é linda) foi usada para agregar os elogios à cantora e as críticas a Gabbana.