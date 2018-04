Mick Jagger reúne os muitos filhos em retrato de família

Mick Jagger compartilhou um raro retrato de família em seu Instagram. O cantor, de 74 anos, reuniu sua prole antes de cair na estrada para outra turnê dos Rolling Stones, e posou ao lado de seis de seus oito filhos — entre eles Lucas Jagger, 18, filho de seu relacionamento com Luciana Gimenez.

Na foto estão, além de Lucas, Karis, vestindo laranja, de 47; Jade, com um shorts verde, de 46; Georgia, de vestido branco, de 26, e James, de óculos escuros, de 32 anos. O caçula Deveraux, de 1 ano, aparece no centro da foto no colo da mãe, a bailarina Melanie Hamrick.

Alguns netos do cantor também aparecem na imagem. Lizzy e Gabriel, fruto de seu relacionamento com Jerry Hall, não compareceram ao encontro de família.