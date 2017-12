Michonne de ‘The Walking Dead’ aparece em dose dupla na CCXP

Danai Gurira, conhecida por dar vida à Michonne na série The Walking Dead, foi a convidada de honra do terceiro dia da Comic Con Experience (CCXP), que acontece em São Paulo. A atriz participou de dois painéis seguidos do evento neste sábado, em que revelou detalhes sobre a sua atuação no seriado exibido pelo canal Fox e no longa Pantera Negra, em que fará parte da guarda real do reino de Wakanda.

Como em The Walking Dead, a atriz representará uma mulher forte e boa de luta no novo filme da Marvel. “As duas personagens são destemidas, mas fazem isso de forma bem diferente. A Okoye, de Pantera Negra, gosta e respeita muito as tradições do seu reino. Mas Michonne também sabe usar a sua espada muito bem”, brincou Danai durante o painel.

A atriz chamou atenção para a importância da representação de personagens femininas fortes na televisão e no cinema: “Muitas vezes, você vê mulheres retratadas como se não pudessem se salvar, mas não é o que vejo no mundo real. Elas são poderosas e podem cuidar de si mesmas, mas não são encorajadas a isso. As mulheres podem salvar o mundo”.

1. Danai Gurira na CCXP em São Paulo zoom_out_map 1 /10 Danai Gurira na CCXP em São Paulo (Natália Luz/)

2. Danai Gurira na CCXP em São Paulo zoom_out_map 2 /10 Danai Gurira na CCXP em São Paulo (Natália Luz/)

3. Danai Gurira na CCXP em São Paulo zoom_out_map 3 /10 Danai Gurira na CCXP em São Paulo (Natália Luz/)

4. Danai Gurira na CCXP em São Paulo zoom_out_map 4 /10 Danai Gurira na CCXP em São Paulo (Natália Luz/)

5. Danai Gurira na CCXP em São Paulo zoom_out_map 5 /10 Danai Gurira na CCXP em São Paulo (Natália Luz/)

6. 20171209140314__c4_7614 zoom_out_map 6 /10 Danai Gurira fez uma participação surpresa no painel da Marvel (Divulgação/Disney/)

7. Danai Gurira na CCXP em São Paulo zoom_out_map 7 /10 Danai Gurira na CCXP em São Paulo (Natália Luz/)

8. Danai Gurira na CCXP em São Paulo zoom_out_map 8 /10 Danai Gurira na CCXP em São Paulo (Natália Luz/)

9. Danai Gurira zoom_out_map 9 /10 A atriz está no elenco de Pantera Negra (Divulgação/Disney/)

10. A atriz Danai Gurira zoom_out_map 10/10 Público no painel da Marvel (Divulgação/Disney/)

Substituições

A participação da Danai foi inesperada no painel da Marvel, que ainda apresentou conteúdos sobre os filmes Pantera Negra, Vingadores: Guerra Infinita e Homem-Formiga e a Vespa. O cancelamento da vinda do produtor Nate Moore nesta sexta-feira foi o que causou a substituição.

Além da atriz, o diretor da Marvel Studios, Kevin Feige e o diretor Ryan Coogler participaram do evento através de transmissões ao vivo. Coogler contou que uma de suas inspirações para a carreira foi o filme brasileiro Cidade de Deus (2002). “Vejo Pantera Negra como uma oportunidade para mostrar o continente africano e a minha herança. É muito especial ver um protagonista como eu, jovem e negro, na posição de rei”, afirmou o diretor.

“Carrego espadas no meu carro”

Sobre o papel em The Walking Dead, Danai não exita em contar: “Senti que era para mim”. “Nunca vi uma personagem como essa, com dredlocks e espadas. Sabia que queria fazer parte daquilo”. A preparação para a personagem, que usa espadas para matar zumbis, é constante: “Tive que aprender a usar katanas e ainda treino muito, porque todo o seu corpo deve se mover em conjunto. Carrego espadas no meu carro, porque às vezes, gosto de treinar nos trailers das gravações”.