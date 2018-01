Mark Wahlberg recebeu 1,5 milhão de dólares para refilmar o longa Todo o Dinheiro do Mundo após a troca de protagonista – de Kevin Spacey para Christopher Plummer –, enquanto sua colega de trabalho, Michelle Williams, recebeu menos de 1.000 dólares, segundo o site do jornal USA Today. O cachê da atriz, portanto, foi de menos de 1% do de seu colega para as cenas adicionais.

A produção de Ridley Scott passou por refilmagens depois que Spacey foi acusado de assédio por diversas pessoas, no ano passado. Ao saber das acusações, o diretor decidiu substituir o ator, que interpretava o papel do bilionário J. Paul Getty, e reuniu novamente o elenco para refazer as cenas em que Spacey aparecia.

De acordo com o USA Today, a refilmagem custou 10 milhões de dólares no total. Em entrevista anterior ao jornal, Scott disse que nenhum ator e nem ele haviam sido remunerados pelas refilmagens, fato questionado agora pela publicação, que afirma que os agentes de Wahlberg conseguiram negociar pagamento de 1,5 milhão de dólares.

Michelle Williams foi indicada no Globo de Ouro ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por Todo o Dinheiro do Mundo, mas acabou perdendo para Frances McDormand.

No Brasil, o filme estreia em 1º de fevereiro.