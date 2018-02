Michelle Rodriguez fará série de RV com diretor de ‘Sin City’

O cineasta Robert Rodriguez (das franquias Sin City e Machete) divulgou nesta quarta-feira detalhes sobre seu projeto de realidade virtual. O diretor acaba de filmar The Limit, série em formato de curtas, estrelada por Michelle Rodriguez (de Velozes e Furiosos) e tratada como a primeira grande produção do tipo para o formato de RV.

A trama é vista pelo usuário em primeira pessoa, pelo ponto de vista de Michelle. Ela interpreta uma pessoa “geneticamente modificada que se tornou uma arma de destruição em massa que planeja destruir a agência que a criou”, diz o resumo divulgado pelo site da revista americana Entertainment Weekly.

O projeto será lançado no canal de realidade virtual da STX, o Surreal, e também como um aplicativo para óculos de RV. A previsão é que a série esteja disponível no começo do segundo semestre de 2018.