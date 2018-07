Michael Douglas diz torcer pelo Brasil: ‘Povo muito forte’

A seleção brasileira de futebol tem outro fã ilustre em Hollywood: Michael Douglas. Em conversa com o site de VEJA, o ator de 73 anos afirmou que acompanha as notícias de política do país com o mesmo entusiasmo que assiste aos jogos do time brasileiro na Copa do Mundo.

“Eu acompanho o Brasil, na política e também na Copa do Mundo. É um país extraordinário, que foi desse crescimento econômico tremendo e depois caiu num caos inimaginável”, diz. “Espero que se recupere, porque o povo é muito forte, e os recursos naturais, incríveis. Tenho certeza de que o Brasil vai ter um futuro maravilhoso à frente. Sempre acredite em segundas chances. É a história do Brasil. O Brasil teve a sorte de ter muitas segundas chances.”

Ele ainda relembra a relação pessoal com o país. “Estive em São Paulo, Bahia, Rio, em três ocasiões diferentes. A mulher do meu filho (Cameron, 40, do seu primeiro casamento, com Diandra Luker) e mãe da minha primeira neta, Lua, é brasileira. Lua, acredito, é “moon” (lua) em português. Foi o que ela me disse”, conta.