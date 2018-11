Michael Bublé anuncia 1ª turnê desde diagnóstico de câncer do filho

Dias antes do lançamento de seu próximo álbum, Love, Michael Bublé confirmou sua volta aos palcos em uma turnê mundial que começará pela América do Norte em fevereiro de 2019. Os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 19.

O cantor canadense não faz shows desde que seu filho mais velho, Noah, de 5 anos, foi diagnosticado com câncer de fígado, em 2016.

Segundo contou o músico em entrevista à revista Daily Mail’s Weekend recentemente, uma melhora no quadro de saúde do menino o motivou a trabalhar no novo disco. “Eu senti uma dívida de gratidão, maior do que posso explicar, em relação às milhões de pessoas em todo o mundo que rezaram por nós e nos mostraram compaixão. Isso me deu fé na humanidade”, disse.

Na mesma entrevista, Bublé havia dado a entender que se aposentaria da música por causa do diagnóstico do filho. “Esta é minha última entrevista. Estou me aposentando. Fiz o disco perfeito e agora posso sair por cima”, afirmou. Após a publicação da reportagem, porém, um porta-voz do cantor desmentiu que ele estivesse interrompendo a carreira, dizendo que ele apenas comentava sobre “as emoções que estava sentindo por causa da doença do filho”.