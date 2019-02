‘Meu Malvado Favorito 3’ será lançado em 2017

A estreia da terceira sequência da animação Meu Malvado Favorito foi oficialmente agendada para estrear nos Estados Unidos no dia 30 de junho de 2017, informou o site The Hollywood Reporter. Se seguir a tendência dos anteriores, o novo filme deve chegar ao Brasil na mesma data ou apenas uma semana depois.

A franquia iniciada em 2010 lançou sua segunda parte em julho do ano passado (com dois dias de diferença entre Estados Unidos e Brasil). No total, os filmes já arrecadaram 1,4 bilhões de dólares, sendo 543 milhões de dólares referentes ao primeiro e 935 milhões de dólares da sequência.

A Universal, estúdio responsável pela animação, também revelou que pretende lançar em novembro de 2017 uma nova versão do clássico natalino O Grinch. Baseado no livro infantil How the Grinch Stole Christmas, de 1957, do escritor Dr. Seuss, a história já foi adaptada para o cinema em 2000, com o ator Jim Carrey no papel do mal humorado personagem que dá título ao longa.