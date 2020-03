Metallica adia turnê no Brasil por coronavírus

A lista de eventos adiados por causa do coronavírus continua a crescer. Nesta terça-feira, 24, os roqueiros do Metallica anunciaram que os shows que fariam no país em abril foram reagendados para dezembro.

“Em quase quatro anos de turnê, enfrentamos alguns obstáculos: ossos quebrados, apêndices rompidos, acidentes, situações climáticas loucas, intoxicação alimentar e até ataques de ansiedade sem precedentes! Nada disso nos parou, mas o que está acontecendo é totalmente diferente. Sair de casa agora significa arriscar vidas”, diz o comunicado no site oficial da banda.

“Estamos colocando a segurança em primeiro lugar, mantendo o isolando voluntário e a distância social, mas não para sempre. Com isso dito, os shows da turnê sul-americana , originalmente planejados para abril, estão em processo de mudança para dezembro”, acrescentou.

Ainda não há datas definidas para as apresentações, e alguns shows podem ser realocados para outras localizações. Novas informações devem sair nas próximas semanas.

A banda está na estrada com a World Wired Tour desde 2016, e já realizaram mais de 150 shows pelo mundo. A turnê estava programada para passar por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte entre os dias 21 e 27 de abril. Além do Brasil, a banda tinha shows agendados no Chile e na Argentina, também adiados. Segundo o comunicado, todas as cidades serão mantidas na programação em dezembro, e a banda Greta Van Fleet seguirá como atração de abertura.