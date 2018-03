Apesar de campanha (e do pai), Ana Clara é a mais pop do ‘BBB18’ nas redes

Depois de uma entrada controversa na casa, por sua relação peculiar com o pai, com direito a bitocas na boca, a estudante carioca Ana Clara consolidou a sua popularidade do Big Brother Brasil 2018. O apoio à participante fica claro até nas redes sociais onde uma campanha agora pede a sua saída: ela possui mais de 1,4 milhão de acompanhantes no Instagram, o que faz dela a participante com maior número de seguidores dentro da casa.

A estudante carioca ainda fica na liderança entre todos os participante no Twitter, com 141.000 seguidores, e no Facebook, com quase 89.000 seguidores. Kaysar, ocupa o segundo lugar na rede social de Mark Zuckerberg, com apenas 45.600 seguidores.

O sucesso de Ana Clara não reflete no outro integrante da família Lima. Ayrton, o pai, possui apenas 202.000 seguidores no Instagram. Atrás dele, ficam apenas Viegas (com 123.000) e Caruso (com 45.000). O publicitário paulista, aliás, é o preferido para deixar a casa nesta terça-feira. Segundo uma enquete do site UOL, mais de 77% do público deseja a saída de Caruso. A família Lima fica em segundo lugar com cerca de 13% e Kaysar é o mais seguro, com menos de 10% dos votos.

Ana Clara ainda foi a primeira mulher a atingir a marca de mais de um milhão de seguidores no Instagram dentro da casa. Segundo o site especializado Social Blade, a carioca conseguiu o feito no dia 11 de março. Antes dela, apenas Kaysar e Lucas tinham ultrapassado o valor.

Dos atuais participantes do reality, Gleice é a única que também já possui os almejados um milhão de seguidores. O feito aconteceu apenas cinco dias depois de Ana Clara e hoje, ela possui cerca de 200.000 seguidores a menos do que a carioca.