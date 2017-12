Pôster acusa Meryl Streep no caso Weinstein: ‘Ela sabia’

Pôsteres com uma foto da atriz Meryl Streep e do produtor Harvey Weinsten, com a frase “Ela sabia” (“She knew”), foram espalhados pela cidade de Los Angeles na última terça-feira. As imagens fazem coro às suposições de que a atriz tinha conhecimento dos casos de assédio sexual protagonizados pelo produtor de Hollywood. Os autores dos cartazes continuam anônimos.

Após o escândalo que explodiu em setembro deste ano, a partir de uma matéria especial do jornal The New York Times e da revista The New Yorker, e resultou em denúncias de mais de 60 mulheres contra o magnata por assédio sexual e estupro, Meryl Streep divulgou um comunicado em que afirmava estar surpresa com as notícias. Ela trabalhou com Weinstein em filmes como A Dama de Ferro (2011) e Álbum de Família (2013). “Harvey apoiava o trabalho intensamente, era exasperante, mas respeitoso comigo em nossa relação de trabalho e com muitas outras pessoas com quem atuou profissionalmente”, disse no comunicado, divulgado em outubro.

De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, no último sábado, a atriz Rose McGowan chamou Meryl Streep de hipócrita no Twitter por não ter se pronunciado sobre Weinstein antes do escândalo vir à tona. Meryl divulgou um novo comunicado em que refirma: “Eu não estava quieta deliberadamente. Eu não sabia. Não aprovo o estupro tacitamente. Não gosto que jovens mulheres sejam assediadas. Não sabia que isso estava acontecendo”.