Meryl Streep fará segunda temporada de ‘Big Little Lies’

Com o sucesso e a chuva de prêmios do Emmy, do Globo de Ouro e do Sindicato de Atores, a HBO já investe forte no segundo ano de Big Little Lies. Concebida inicialmente como uma minissérie, a produção confirmou Meryl Streep em seu já estrelado elenco, que conta com Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Laura Dern.

Meryl fará Mary Louise Wright, a mãe do violento Perry (vivido por Alexander Skarsgård), marido de Celeste (Nicole). Descrita como uma mulher preocupada com os netos, ela buscará respostas para a morte do filho, que ocorreu no final da primeira temporada.

Segundo o site da revista Variety, a atriz deve ganhar 800.000 por episódio. Recordista do Oscar com 21 indicações — incluindo a de The Post: A Guerra Secreta, anunciada nesta terça-feira –, Meryl volta ao canal que deu a ela o Emmy em 2004 por Angels in America.