Merchandising social de ‘Segundo Sol’ vem como surra no preconceito

Sou grata a Rosa. Vivê-la é me revirar. É dançar, é fluir, e gritar, é repensar. Rosa é livre e sabe disso. É dona de seu destino, da sua vida e de seu corpo. Enfrenta o que for por seus objetivos. E por ser livre, numa casa onde a mulher não tem voz, passa a ser tratada como uma “aberração”. Duas filhas, “uma puta e outra sapatona”, seu pai diz. E a “culpa”- oi? – disso é da mãe das meninas, afinal ele “cumpriu com suas obrigações”, dando o sustento ao lar. É assim que funciona o machismo: a glória aos homens, e a culpa, a vergonha, a sombra, sempre para a mulher. A sequência da expulsão de Rosa foi um momento marcante da minha carreira. Vivi intensamente esses dias de gravação e pude mais uma vez me orgulhar dessa história foda que estamos contando, dessa mulher incrível criada pelo João Emanuel e desse trabalho de provocar o pensamento, estimular o diálogo. O ser humano tem valor. O ser humano cria, pensa, vive. O ser humano é pra viver, com sua diferença e singularidade. Rosa, eu te amo! Obrigada por tudo isso que estou vivendo com você.

