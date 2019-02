Melissa McCarthy leva o Framboesa de Ouro de pior atriz por dois filmes

A atriz e comediante Melissa McCarthy deveria começar a acreditar no ditado de que “qualquer publicidade é boa publicidade”, já que ganhou o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz do ano, não por um, mas dois filmes: Crimes em Happytime e Alma da Festa. Neste domingo, 24, ela também concorre ao Oscar de melhor atriz por Poderia me Perdoar?.

Para compensar a dupla zombaria à atriz, a organização do prêmio também concedeu a McCarthy o Prêmio Redentor por seu desempenho no longa indicado ao Oscar, um drama que foge do padrão de comédias que fizeram a fama da americana. O crítico Joe Morgenstern disse que, em Poderia me Perdoar?, ela desempenhou o papel “com perspicácia infalível e entusiasmo feroz”.

O prêmio Framboesa de Ouro é entregue todos os anos na véspera da festa mais famosa de Hollywood para “celebrar” o pior do cinema e encontrou alvos fáceis na comédia Holmes & Watson – que recebeu não apenas o prêmio de pior filme, como também o de pior ator coadjuvante para John C. Reilly e pior diretor para Etan Cohen, além de pior remake ou sequência – e no pornô soft Cinquenta Tons de Liberdade.

O presidente americano Donald Trump foi outro grande vencedor do Framboesa de Ouro. Ele foi consagrado como pior “ator” por aparições como ele mesmo em documentários como Death of a Nation e Fahrenheit 11/9 (o último filme do diretor Michael Moore também recebeu um prêmio de pior atriz coadjuvante para a conselheira Kellyanne Conway). O prêmio de pior dupla foi para “Donald J. Trump e sua eterna mesquinhez”, também pelos mesmos filmes.

O Framboesa de Ouro foi concedido pela primeira vez em 1981 em uma sala de estar de Los Angeles, ideia de formandos de cinema da UCLA e veteranos da indústria que escolheram a framboesa – um símbolo de escárnio – para “honrar” o pior dos filmes de Hollywood.

Confira a lista de vencedores da edição de 2019:

Pior filme

Holmes & Watson

Pior atriz

Melissa McCarthy (Crimes em Happytime e Alma da Festa)

Pior ator

Donald Trump (Death of a Nation e Fahrenheit 11 de Setembro)

Pior ator coadjuvante

John C. Reilly (Holmes & Watson)

Pior atriz coadjuvante

Kellyanne Conway (Fahrenheit 11/9)

Pior dupla em tela

Donald Trump e sua petulância auto-perpertuada (Death of a Nation e Fahrenheit 11 de Setembro)

Pior refilmagem, sequência ou cópia

Holmes & Watson

Pior diretor

Etan Cohen (Holmes & Watson)

Pior roteiro

Cinquenta Tons de Liberdade

(Com AFP)