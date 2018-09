Os melhores endereços para beber vinho em Belo Horizonte

Cabernet Butiquim

Os amantes de vinho encontram diferentes rótulos a cada semana (R$ 12,00 a R$ 15,00 a taça). O Paris Malbec Premium (R$ 69,00 a garrafa) é uma das sugestões. Para acompanhar, o palmito na manteiga de garrafa (R$ 29,00) vem com parmesão crocante. Rua Levindo Lopes, 22, Funcionários (40 lugares), ☎ 3889-8799. 11h30/0h (dom. até 16h; fecha seg.). Mais três endereços. Aberto em 2015.

Entre Vinhos

Recém-aberta, a casa possui uma carta de vinhos seleta, com vinte rótulos, entre os quais o espumante brasileiro Don Guerino Brut (R$ 79,00 a garrafa), que pode fazer boa companhia para a porção de camarão na manteiga de beldroega, servida com telha de parmesão e acompanhada de torradas de pão rústico (R$ 33,00). Rua Esmeralda, 522, Prado, (30 lugares), ☎ 99785-4710. 19h/0h (fecha seg.). Aberto em 2018.

La Vinícola

Uma máquina italiana que armazena até oito garrafas garante a qualidade e a temperatura ideal dos vinhos servidos em taça (R$ 12,00 a dose de 150 mililitros). São cerca de vinte rótulos, entre eles o português Atlântico, produzido na região do Alentejo. Há também drinques feitos com vinho, como o chardonnay sour (vinho branco, xarope de cana-de-açúcar, suco de limão-siciliano, clara de ovo e endro; R$ 18,00). Para comer, a porção riso balls traz bolinhos feitos com risoto parmigiano e recheados com camarão, quatro queijos, costelinha de leitão ou carne de sol e queijo minas (R$ 38,00). Rua São Paulo, 1815, Lourdes, ☎ 3889-0098 (44 lugares). 17h/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Tinto Gastronomia

Na carta de vinhos são 45 rótulos, nacionais e de outros países. Um exemplo é o tinto chileno Gran Reserva Casanova Antaño Merlot (R$ 69,00 a garrafa). Das sugestões de entrada, fazem sucesso as empanadas (R$ 10,00) e a conchinita pibil (chips de mandioca, ragu de porco picante, guacamole e sour cream; R$ 25,00). Rua Tomás Gonzaga, 578, Lourdes (150 lugares), ☎ 35823721. 17h/0h (sáb. 12h/0h, dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2018.

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH