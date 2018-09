Onde encontrar os melhores sorvetes de Recife

+ CAMPEÃO: Romeo Giulietta é eleita a melhor sorveteria de Recife

50 Sabores

Aberta em Fortaleza (CE) em 1975, a marca desembarcou no Recife em setembro de 2017. Apesar do nome, a variedade de receitas é bem maior: são 130. O manjar dos deuses (coco, castanha, doce de leite, chocolates branco e belga) e o qualquer coisa (cremes de cajá, de maracujá e de coco com biscoito triturado) são algumas das exclusivas. Há ainda opções diet ou sem lactose, como abacaxi, açaí, graviola e morango. Cada sabor é servido em uma bola (R$ 14,00) ou duas (R$ 20,00). Avenida Conselheiro Aguiar, 1998, Boa Viagem, ☎ 3132-7776 (44 lugares). 10h/22h; Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1726, Aflitos, ☎ 3090-3030 (50 lugares). 10h/22h (sex., sáb. e dom. até 23h). Aberto em 2017.

Bacio di Latte

A rede, criada pelos irmãos italianos Edo e Gigi em São Paulo, expandiu-se e chegou ao Recife em abril de 2018, trazendo 22 sabores do gelato. O que leva o nome da sorveteria é uma combinação de leite, creme de leite e açúcar orgânico. É o carro-chefe da casa e usado como base para outros sabores, como o de bolo de rolo, com pedaços do premiado quitute produzido pela Casa dos Frios. O de cajá também é exclusivo da região e integra a linha sem lactose (à base de água), que inclui maracujá, morango e limão. Custa R$ 12,00 servido em casquinha com um sabor ou no menor copo (120 gramas), com até três opções à escolha. Shopping Recife, ☎ 3034-0035 (40 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2018.

Ben & Jerry’s

Dos 24 sabores da marca americana disponíveis nas duas lojas do Recife, o triple caramel chunk, com massa e calda de caramelo mais flocos de chocolate, é o mais consumido. Presente em outros dez estados do Brasil, a grife investe ainda em preparos sem lactose, como o berry berry extraordinary. À base de água, o sorbet leva mirtilo, framboesa e amora. No copinho ou na casquinha, uma bola custa R$ 12,00 e, por R$ 18,00, levam-se duas. Se a escolha for o cone de waffle, haverá um acréscimo de R$ 4,50 no valor. Shopping RioMar, ☎ 3034-3218 (15 lugares). 9h/22h (dom. 12h/21h); Shopping Recife, ☎ 3037-1203. 9h/22h (dom. 12h/21h). Aberto em 2017.

Buono & Bello

Aberta em fevereiro, a casa criou trinta receitas de gelado, das quais dezoito são produzidas e expostas na vitrine diariamente. Alguns sabores são fixos, como os de pistache e chocolate belga. À base de água, revezam-se os de manga e graviola, por exemplo. Entre os rotativos também faz sucesso o de gianduia. Todos são vendidos em potes de 120 gramas (R$ 12,00), 180 gramas (R$ 15,00) e 240 gramas (R$ 17,00). Ao lado de café expresso, uma bola sai por R$ 7,50. Avenida Conselheiro Aguiar, 1205, Boa Viagem, ☎ 3877-1142 (20 lugares). 11h/22h. Aberto em 2018.

Cioccolatte Gelateria

Fica no Marco Zero esta sorveteria de origem portuguesa que vende gelados artesanais. O ambiente pequeno, mas aconchegante, tem balcão com dezesseis sabores em exposição que são trocados ao longo do dia. Os únicos que nunca saem da vitrine são os de bolo de rolo, chocolate amargo, limão-siciliano e queijadinha. Antes de escolher, é possível experimentar todos os sabores. No copo ou na casquinha, os preços variam de R$ 10,00 (uma bola) a R$ 18,00 (três bolas). O freak shake (R$ 20,00) é preparado com chantili, farinha de tapioca, biscoito e sorvete à escolha. Avenida Alfredo Lisboa, 507, Bairro do Recife, ☎ 3049-0039 (17 lugares). 11h/19h (sáb. e dom. até 20h). Aberto em 2014.

Degusta

Com seis lojas na cidade, a marca, que se consolidou com as paletas mexicanas, atualmente divide o faturamento entre os sorvetes e os picolés. Da ala dos gelados cremosos, o de leite em pó com chocolate trufado segue na dianteira como a versão mais cobiçada. Os 28 sabores podem ser acomodados no copinho ou na casquinha (R$ 7,00 com uma bola e R$ 9,90 com duas). Entre as dez versões de paleta, há o romeu e julieta (R$ 10,00). Avenida Herculano Bandeira, 160, Pina, ☎ 31041515 (42 lugares). 12h/21h (sex. e sáb. até 23h; dom. até 22h); Avenida 17 de Agosto, 789, Casa Forte, ☎ 3033-6360. 12h/21h (sex. a dom. até 22h); Paço Alfândega, Rua da Alfândega, 35, Bairro do Recife, ☎ 3037-0457. 9h/21h (dom. 11h/20h). Aberto em 2014.

Freddo

Os gelados portenhos se destacam pela presença do doce de leite na maioria das receitas. A novidade nas cubas é o sorvete de amendoim cremoso, que compartilha a atenção do público com o vauquita, com pedaços de doce de leite. Os pedidos saem nos tamanhos pequeno, médio e grande e os preços variam de R$ 11,50 a R$ 21,90. Quem preferir o cucurucho, casquinha artesanal em forma de cone, pagará R$ 15,90 por duas bolas. Shopping RioMar, ☎ 3040-5359 (24 lugares). 9h/22h (dom. até 21h). Aberto em 2014.

Fri-sabor

Com 61 anos de história, a sorveteria tem mais de trinta sabores. Desse arsenal, os mais buscados são o de leite com chocolate trufado e o de cocada. A porção clássica, a R$ 9,00, é servida na casquinha ou no copinho. Com mais R$ 3,00, o cliente pode acrescentar outra bola. Nas sobremesas, a marca tem apostado em parcerias com empresas pernambucanas, entre elas a Docecleta, que produz brownie. O bolinho é servido quente e ladeado por sorvete à escolha do cliente, calda e farofa crocante de amendoim (R$ 18,00). Rua Visconde de Goiana, 434, Boa Vista, ☎ 3423-3426 (30 lugares). 12h/21h (sex. a dom. até 22h). Mais 22 endereços. Aberto em 1957.

Jazzlato

O nome, inspirado em um trocadilho com a palavra italiana “gelato”, e os quadros que decoram o lugar, de bandas como The Beatles, revelam as preferências musicais da proprietária Thaise Assis, que toca o negócio ao lado da mãe, Maria José. Os sorvetes, preparados sem espessantes, aromatizantes nem conservantes, têm alguns sabores veganos, à base de leite de coco e de castanha, como o de pasta de amendoim com chips de chocolate e o de amora. Entre os feitos com creme de leite, há o de caramelo com flor de sal e o de creme com biscoito de chocolate. Uma bola custa R$ 10,00 e duas, R$ 16,00. Rua Capitão Zuzinha, 22, loja 3, Galeria Setúbal Center, Boa Viagem, ☎ 99414-7375 (18 lugares). 14h/20h (dom. até 19h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2018.

San Paolo

Conhecida por fazer sorvetes na pedra, a marca tem investido em milk-shakes diferentes, caso do de Kit Kat (R$ 19,90). Nas cubas, ficam expostos os 27 sabores do gelado, como Ninho com chocolate Milka, caramelo com flor de sal e chocolate suíço e brigadeiro (R$ 11,00, 100 gramas; R$ 13,00, 180 gramas). Quem quer montar a própria combinação pode escolher um sabor e outros ingredientes, como biscoitos, caldas, nuts e frutas frescas, para que sejam misturados em uma pedra congelada a 8 graus negativos (R$ 15,00, 100 gramas). Shopping Recife, não tem telefone. 9h/22h (sex. e sáb. até 22h40; dom. 12h/21h40); Shopping RioMar, ☎ 3049-3005. 10h/22h (sex. e sáb até 22h40; dom. 12h/21h40); Shopping Plaza, não tem telefone. 10h/22h (sex. e sáb. até 22h40; dom. 12h/21h40). Aberto em 2015.

Santo Doce

Nos dezoito anos de operação, a casa mantémse firme à união com a marca de gelados artesanais Bali, criada em Alagoas há 27 anos. Diariamente, sessenta opções ficam distribuídas pelos três freezers da loja. Entre as novidades, está a linha de gelados veganos, feitos à base de água — o de chocolate 70% cacau é um dos mais procurados, mas nessa ala há também gelados de frutas, a exemplo do de limão com hortelã. Os sorvetes estão disponíveis no sistema self-service, com o quilo a R$ 74,90. Outra boa-nova agrada aos pets, já que agora o cardápio oferece picolé para cães por R$ 6,00. Rua 12 de Outubro, 15, Aflitos, ☎ 3241-2034 (40 lugares). 13h30/21h30 (ter. até 21h; sáb. e dom. até 22h; fecha seg.). Aberto em 2000.