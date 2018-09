CAMPEÃ: Bacio di Latte é a melhor sorveteria e a melhor novidade de Curitiba

Ben & Jerry’s

A rede norte-americana, fundada em 1978, trouxe para a cidade seu portfólio de casquinhas, shakes, smoothies, sundaes, bolos e waffles. São representantes do estilo denso e açucarado da marca o triple caramel chunk, em que o sorvete de caramelo é incrementado com flocos de chocolate e calda de caramelo, e o chocolate fudge brownie, massa de chocolate acrescida de pedaços de brownie. Pagam-se R$ 12,00 por uma bola, R$ 18,00 por duas e R$ 24,00 por três. O sundae acomoda até dois sabores (R$ 25,00). ParkShopping Barigüi, ☎ 3257-4831. 11h/23h (sáb. 10h/22h; dom. 14/20h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Bertoni Gelateria

O proprietário Bira Santos desenvolveu as mais de 300 receitas de gelado ao estilo italiano e de sorbet vegano. Revezam-se nas lojas sabores disputados, como cappuccino (cacau, café, canela e conhaque), quentão, rapadura, cocada, pé de moleque e paçoca. Na casca ou no copo, cada porção custa a partir de R$ 12,90. Rua Camões, 115, Alto da XV, ☎ 3086-2085 (25 lugares). 12h30/20h; Rua Francisco Alves Guimarães, 149, Cristo Rei. Não tem telefone (30 lugares). 13h30/21h (fecha seg.). Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

Cold Stone Creamery

Seguindo as receitas do mestre sorveteiro Ray, em uma mesa resfriada a 9 graus negativos os atendentes mesclam ingredientes para formar mais de cinquenta sabores de sorvete e sobremesas geladas, caso do gelado de doce de leite montado com farofa de biscoito, banana e calda cremosa de doce de leite (R$ 26,50 a porção de 260 gramas). Custa R$ 25,00 o brownie com sorvete de baunilha, fudge e caramelo quentes mais chantili e noz- pecã. Alameda Augusto Stellfeld, 1580, Bigorrilho, ☎ 3015-0826 (40 lugares). 11h/22h. Mais dois endereços. Aberto em 2012.

Dagniaux

Vincent Alexandre van de Velde nasceu na França, onde sua família fabrica gelados sem corantes nem conservantes artificiais desde 1923. A base dos sorvetes é uma mistura de creme de leite, leite integral e gema, que pode ser convertida em cremosos como o de chocolate belga. Nos sorbets de manga indiana, pera e damasco, o sabor das frutas é acentuado. Cada porção, na casquinha ou no copo, custa R$ 7,00. Avenida Vicente Machado, 1997, Batel, ☎ 99946-9976 (30 lugares). 12h/19h30 (fecha seg.). Aberto em 2017.

D’Vicz Gelateria

O cardápio relaciona mais de sessenta tipos de gelado cremoso. Entre as novidades, o de chocolate branco e biscoito Oreo recebe um toque de calda de laranja. As porções estão disponíveis nos tamanhos pequeno (R$ 11,00 um sabor e R$ 13,00 até dois), médio (R$ 15,00 até dois sabores) e grande (R$ 22,00 até três sabores). Quem pede bubble waffle recebe um waffle feito na hora, ao lado do sorvete e da calda que quiser (R$ 20,00). Shopping Estação, ☎ 2101-8336 (30 lugares). 10h/22h (sex. e sáb. até 23h); Shopping Palladium. Não tem telefone. 10h/22h. Aberto em 1985. Aqui tem iFood.

A Formiga

A fórmula é a mesma há mais de sessenta anos: nada de corante nem emulsificante, só leite, fruta e pouco açúcar. Os trinta sabores que se revezam nas cubas seguem a disponibilidade dos produtos da estação. Figo, doce de leite e coco queimado disputam a preferência (R$ 6,00 a bola, no copinho ou na casquinha). As coberturas de caramelo e de chocolate são caseiras e o chantili é batido na hora. Avenida Iguaçu, 2011, Água Verde, ☎ 3242-0563. 10h/19h (seg. 13h/19h). Aberto em 1951.

Freddo Gelateria

Servidos no copinho pequeno (R$ 12,00), médio (R$ 14,00) ou grande (R$ 16,00), os sorvetes artesanais, elaborados à moda italiana, surgem na vitrine em sabores cobiçados pela clientela, como os de torta belga (nata, doce de leite mineiro e castanha-do-pará) e de doce de leite, que mistura as receitas argentina e brasileira. Entre os sorbets, não pode faltar o fragola, feito com morangos frescos. Avenida Sete de Setembro, 5713, Batel, ☎ 3077-1888 (42 lugares). 11h/23h; ParkShopping Barigüi. Não tem telefone (6 lugares). 11h/23h (sáb. 10h/23h; dom. 12h/21h). Mais sete endereços. Aberto em 2002. Aqui tem iFood.

Gelataio

Doze cubas exibem os sorvetes do dia, à base de fruta ou leite e chocolate. No revezamento de 200 receitas com açúcar e sem conservante, têm presença certa o sorvete de doce de leite com Nutella e a torta belga. Entre os refrescantes sorbets, os preferidos do público são os de maracujá e de framboesa. As porções de uma, duas e três bolas custam, respectivamente, R$ 11,00, R$ 13,00 e R$ 15,00. Rua Paulo Gorski, 1309, Mossunguê, ☎ 3011-6881. 11h/22h (dom. 11h/20h). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Gelato Amaroni

Os sabores camafeu (nozes e doce de leite) e frutas vermelhas com anis chegaram para ficar ao lado dos mais requisitados (pistache, paçoca e coco queimado) e dos tradicionais de baunilha, maracujá e chocolate. No copo, há três tamanhos possíveis (R$ 11,00, R$ 13,00 e R$ 15,00). Quem preferir poderá pedir a massa na casquinha artesanal: duas bolas a R$ 16,00. Alguns sabores são convertidos em picolés de coberturas e recheios naturais (R$ 11,00). Rua General Carneiro, 1491 (anexo ao Mercado Municipal), centro, ☎ 3088-2101 (18 lugares). 10h/18h (sáb. e dom. a partir das 10h; dom. até 14h30). Mais três endereços. Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

L’Arte di Gelato

Cremosos e sorbets com quantidade reduzida de açúcar e gordura surgem em sabores de frutas da estação. Podem aparecer na bancada, por exemplo, os de tangerina com gengibre, blueberry e castanha-de-caju com canela. Às sextas, a estrela do cardápio é o sorvete de pistache puro. Mas até agora nenhum outro conseguiu desbancar os gelados campeões de audiência: doce de leite com macadâmia e chocolate branco mais frutas vermelhas. Todos são vendidos em três tamanhos (R$ 11,50, R$ 13,00 e R$ 15,00). Alameda Prudente de Moraes, 1281, centro, ☎ 3016-6007. 12h/20h. Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Sorvetes Gaúcho

Das receitas sem lactose, são muito procurados os sorvetes de uva, maracujá e limão (R$ 4,00 a bola). Chocolate, creme, morango e coco estão na seção chamada de light, em que os cremosos à base de leite desnatado são adoçados com frutose (R$ 5,00 a bola). Entre os mais substanciosos, fazem sucesso os de receita sem restrição, do tipo tapioca com coco e leite e pistache (R$ 4,00). Praça do Redentor, 13, São Francisco, ☎ 3223-5054 (60 lugares). 12h/19h30. Aberto em 1955.

