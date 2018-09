Endereços que servem bons sanduíches na cidade

+ CAMPEÃO: Dom Black é a melhor hamburgueria de Recife

Beleleu

Inaugurada em março, a nova unidade do Beleleu tem decoração industrial. Em ambos os endereços, o cardápio assinado pelo chef Pedro Godoy reúne quinze versões de hambúrguer, montadas em três tipos de pão: australiano, brioche e vegano. Novidade, a versão raio que os parta (R$ 30,00) leva disco bovino de 160 gramas, alface, tomate, cebola caramelada, bacon e uma mistura de queijos mussarela, provolone e parmesão. Já o gorgoboy (R$ 24,00) reúne, além do hambúrguer, gorgonzola, anéis de cebola, bacon e maionese. Rua Samuel Farias, 71, Santana, ☎ 999309313 (100 lugares). 18h/0h (fecha seg.). Avenida Conselheiro Aguiar, 802, Boa Viagem, ☎ 99930-9313 (100 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2016.

Brasa no Quintal

Os sócios Deco Nogueira e Matheus Azevedo começaram a preparar hambúrgueres para os amigos antes de montar o negócio. Hoje, os sanduíches são servidos em um quintal, em volta da piscina. Três tipos se revezam mensalmente, caso do que leva queijo do reino, camarão empanado e molho de pimenta (R$ 28,00). Fixo no cardápio, o cheeseburger reúne o disco de carne e mussarela (R$ 18,00). Entre as cervejas, há locais como a Capunga IPA (R$ 22,00, 600 mililitros). Rua Antônio Rangel, 166, Encruzilhada, ☎ 99962-8019 (60 lugares). 18h/23h (dom. a partir das 17h; fecha seg. a qua. e sáb.). Aberto em 2016.

Brooklyn Burger

Inspirada no estilo nova-iorquino, a casa atrai a clientela com hambúrgueres grelhados no char-broiler (grelha a gás). Líder de pedidos, o adam reúne, no pão bola, hambúrguer bovino, blend de queijos, caramelo de vinho tinto, farofa de bacon e alface (R$ 26,00). Outra pedida, o kings foi incorporado recentemente ao menu e, além do bifão de carne de 150 gramas, leva queijo gouda, geleia de bacon e alface (R$ 27,00). Em parceria com a chef Mariana Dias, da Greenmix, a hamburgueria lançou uma opção com disco feito de grãos e cereais (R$ 28,00). Avenida Bernardo Vieira de Melo, 3310, loja 15, Piedade, Jaboatão dos Guararapes, ☎ 3094-2688 (88 lugares). 18h/22h30 (sex. e sáb. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2016.

Dog on the Road

A casa aposta em novos sabores e combinações, como o hot dog avenida 25 de março, feito com salsicha de quibe, que vem no pão de beterraba e é acrescido de coalhada, ricota temperada e ketchup de manga (R$ 22,90). Os clientes podem degustar as novas receitas ao pedir o chamado trio maravilha (R$ 22,90), composto de três mini-dogs: o avenida 25 de março, o avenida beira-rio (pão de cenoura, salsicha suína, alface, tomate, salada e molho de mostarda e mel) e a rua do bom jesus (pão tradicional, salsicha suína com queijo, molho de tomate, vinagrete e queijo manteiga chapeado). Estrada das Ubaias, 733, Casa Forte, ☎ 3441-8856 (32 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. 17h/3h). Aberto em 2012.

Kangaroo Australian Burger

Mirando o público vegano, incluiu doze receitas sem ingredientes de origem animal no menu, caso dos rolinhos de acelga com shiitake e shimeji (R$ 18,00, seis unidades). O sanduíche queridinho, porém, é o de hambúrguer de fraldinha com bacon no brioche, acompanhado de fondue de queijos gruyère e parmesão (R$ 30,00). Outra opção é o lanche de pernil suíno desfiado, bacon, cebola crocante e cheddar no pão australiano (R$ 22,00). Há quinze rótulos de cervejarias pernambucanas, a exemplo da Ekäut American IPA (R$ 22,00, 600 mililitros), e uma carta com dez drinques. Rua Dona Ada Vieira, 33, Santana, ☎ 32046716 (120 lugares). 18h/23h (sáb. e dom. a partir das 17h). Aberto em 2011.

Kwai Burger

Criados pelo proprietário Robert Mocock, os sanduíches levam o nome de pontes de vários lugares do mundo. O puerto iguazú reúne, no brioche, hambúrguer de picanha, queijo brie, geleias de damasco e de bacon (R$ 28,00). Uma sugestão vegana tem disco à base de legumes, amaranto, chia, linhaça e quinoa e vem com shimeji, tomate e alface, no pão australiano (R$ 27,90). Para beber, cerveja artesanal. A garrafa de 600 mililitros da Capunga Lager sai a R$ 14,90. Rua do Futuro, 858, Jaqueira, ☎ 3049-3131 (80 lugares). 12h/23h30 (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2012.

Laça Burguer

Na ativa há vinte anos, a marca lançou uma linha artesanal. Dessa seleção consta o laça crispy, com hambúrguer angus, mussarela e cebola crocante (R$ 25,00). O preço inclui molho de alho, rosé ou barbecue. Entre os tradicionais, o laça burguer reúne queijo, presunto, ovo, alface, tomate e milho (R$ 21,00). Para adoçar, a torta quente de red velvet vem com sorvete de chocolate (R$ 12,00). Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 3742, Boa Viagem, ☎ 3461-2179 (160 lugares). 12h/2h (sex. e sáb. até 5h); Shopping RioMar. Não tem telefone. 9h/22h (dom. 12h/21h). Mais oito endereços. Aberto em 1998.

Madero Steakhouse

A marca aportou em 2018 na capital pernambucana. O carro-chefe é o cheeseburger madero, cujo disco de carne é um mix de fraldinha, picanha e contrafilé mais maionese artesanal, alface, tomate, cebola assada e cheddar no pão francês redondo, característico da rede curitibana (R$ 39,00). A versão com 180 gramas de carne de cordeiro mais maionese artesanal, alface e tomate custa R$ 47,00. Batata frita acompanha todos os sanduíches. Shopping Recife, ☎ 3031-0084 (186 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2018.

Mooo — Hamburgueria Gourmet e Saladaria

Paredes com desenhos a giz e almofadas espalhadas pelos sofás criam um ambiente descontraído. Novidade, o pork burger combina blend suíno com cheddar, rúcula, abacaxi caramelado, crispy de cebola e molho barbecue no brioche (R$ 30,90). No mesmo pão, sai o fondue burger, com dois discos de carne bovina, creme de fondue de queijos, alface e tomate, acompanhado de batata canoa (R$ 31,90). Entre as saladas, também é recém-chegada a de frango grelhado com ricota, folhas, castanha, tomate seco e molho caesar (R$ 29,90). Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 4236, loja B, Boa Viagem, ☎ 3049-0625 (60 lugares). 18h/0h (seg. a sex. 11h30/15h e 18h/0h). Aberto em 2012.

Mr. Smoke BBQ

No estilo americano, a churrascaria é formatada dentro de um contêiner e comandada por Leo Macedo. Pode-se começar pela costelinha suína defumada e glaceada no molho barbecue (R$ 40,00, 400 gramas). Na sequência, o carro-chefe é o mr. smoke mix: 1,2 quilo de brisket, pulled pork, linguiça de costela bovina e frango defumado mais três acompanhamentos escolhidos pelo cliente, entre as opções pão brioche, milho cozido, farofa de panko e barbecue (R$ 60,00). Às sextas e sábados, rolam bandas de pop rock, jazz e blues das 19h às 22h. Rua Figueira Filho, 77, Parnamirim, ☎ 3877-6645 (85 lugares). 18h/23h (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018.

Recburger

Os hambúrgueres artesanais são preparados com um dos lados assado na grelha e o outro, na chapa. O amber (R$ 22,00) tem 180 gramas de fraldinha, com tiras de bacon, molho cheddar e pão australiano. O golden (R$ 24,00) é opção suína de 160 gramas e leva queijo prato, abacaxi caramelado com curry, bacon, alface, tomate, maionese e pão bola. No total, são oito hambúrgueres e um sanduíche de frango em tiras marinadas em shoyu e coentro, com queijo prato, alface, tomate e maionese na ciabatta (R$ 18,00). Vale degustá-los com um dos quinze rótulos de cerveja, como a Debron Golden Ale (R$ 18,00, 500 mililitros). Rua Padre Roma, 558, Parnamirim, ☎ 99612-9183 (26 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Salut Burguers

A decoração alude às típicas lanchonetes americanas, com sofás de couro rodeando as mesas. No menu, a referência é o chamado “podrão”, sanduíche bastante recheado e vendido como comida de rua. O hello leva 150 gramas de filés de alcatra e de frango em cubos mais bacon, queijo prato, presunto, ovo, calabresa, alface, tomate e maionese em pão bola (R$ 20,00). O salut intercala hambúrguer de 180 gramas de carne black angus, queijo prato ou cheddar, alface, tomate e maionese em pão de carvão mineral (R$ 18,00). Para acompanhar, batata ondulada com cheddar e bacon (R$ 13,00, 450 gramas) e cervejas artesanais, como a Ekäut IPA (R$ 19,00, 500 mililitros). Avenida Ministro Marcos Freire, 2345-A, Casa Caiada, ☎ 98244-5853 (60 lugares). 17h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2017.

Sansa — Sanduíches e Saladas

O cliente escolhe entre pão baguete, crepioca ou foccacia para recheios como o de carne levemente picante, mussarela, tomate pelado e alface. Outra sugestão é o de frango desfiado, mussarela, ricota, tomate seco e pelado. Cada um dos lanches custa R$ 24,00. Outro destaque do menu são as saladas: a de cubos de filé-mignon, tomate seco, parmesão, rúcula, alfaces crespa e roxa com molho de mostarda sai por R$ 32,00. Há três sucos funcionais, como o amarelo, feito com maracujá, pera e limão (R$ 10,00, 300 mililitros). Rua Dona Maria César, 170, loja A, Bairro do Recife, ☎ 3019-2020 (100 lugares). 7h30/18h (dom. 8h/16; fecha sáb.). Aberto em 2013.

Seu Chico Hamburgueria

O “pernambuquês” dá nome aos sanduíches, todos com discos de 160 gramas de carne: o amostrado é de frango recheado com cream cheese e empanado, coberto com queijo prato e maionese de milho em pão australiano (R$ 16,90). Já o farmelhor leva carne de sol com queijo de coalho empanado, maionese de manteiga de garrafa, alface, tomate e cebola no brioche (R$ 19,90). Pagam-se R$ 5,00 por porção de batata frita, de chips de macaxeira ou de batata-doce. Para beber, há milk-shake de morango (R$ 8,50, 500 mililitros). Avenida Antônio da Costa Azevedo, 16, box 16A, Olinda, ☎ 98959-2398 (20 lugares). 7h/23h (sáb. e dom. até 0h; fecha ter.). Aberto em 2017.

Taverna Burgbeer

A ambientação e o cardápio aludem à cultura pop, com jogos de tabuleiro à disposição. Inspirado na cor do Hulk, o hambúrguer esmaga é montado em pão de espinafre com disco de carne de 150 gramas, creme de ricota, acelga e repolho-roxo (R$ 24,90). Opção vegana, o quetzacóatl sobrepõe hambúrguer de macaxeira e molho pesto (R$ 19,90). Ambos ganham companhia de batatas rústicas. Entre os trinta rótulos de cerveja está a IPA Bala de Prata (R$ 23,90, 500 mililitros). Rua Conselheiro Portela, 374, Espinheiro, ☎ 3038-6464 (90 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. jantar 17h/2h; dom. 16h/23h30). Aberto em 2017.

Vila Torre Original Burguer

Entre as 22 sugestões de sanduíche, os hambúrgueres saem da chapa em discos de 110 ou 150 gramas. Um dos exemplos é o cine torre (R$ 29,00), feito com um blend de carne bovina e peperone moídos juntos, tomate, alface, cebola grelhada e queijo mussarela ou de coalho com maionese de hortelã no pão bola. Outra pedida, o café continental (R$ 29,00) é montado com disco de 150 gramas de picanha moída e incrementado com bacon, presunto, queijo mussarela ou de coalho, cebola grelhada e maionese de alho. Conhecida pelos notívagos que gostam de esticar a balada, a casa vende long necks da Heineken (R$ 7,50) e Capunga (R$ 8,50). Rua José Bonifácio, 481, Torre, ☎ 3076-0952 (36 lugares). 18h/2h (sex. e sáb. até 5h). Aberto em 2007.

Wayne’s Burger Star

Originária de Natal (RN), a franquia faz referências ao cinema na ambientação e também no menu. Com 110 gramas de carne, o hambúrguer angelina leva cheddar, cebola crocante e molho barbecue no pão de batata (R$ 24,90). Todos os lanches têm guarnição de batata frita e em qualquer um deles é possível dobrar os discos com um acréscimo de R$ 6,90. Para acompanhar, a cerveja pilsen Kill Beer (R$ 24,90, 600 mililitros) é exclusiva da rede. Rua Dona Magina Pontual, 28, Boa Viagem, ☎ 3040-4100 (84 lugares). 12h/23h30 (sex. até 0h; sáb. 17h/0h; dom. a partir das 17h); Rua do Futuro, 694, Graças, ☎ 3204-9100 (64 lugares). 12h/23h30 (sex. até 0h; sáb. 16h/0h; dom. a partir de 16h). Aberto em 2015.