CAMPEÃO: Fábrica Gourmet Hamburgueria prepara o melhor hambúrguer da cidade

O Barba Hamburgueria

Os clientes escolhem o pão (vegano, brioche ou francês) e um tipo de carne (ou proteína vegana). Podem também colocar queijo (prato, mussarela ou provolone) e maionese. O preço dessa montagem básica é R$ 12,00. Depois, dá para acrescentar até vinte complementos, que incluem molhos e saladas, por preços a partir de R$ 0,50 e até R$ 3,00. Os recheios principais vão do disco vegetariano — à base de batata e ervilha — ao bovino, passando pelos de calabresa, bacon e costela. O chope Gauden custa a partir de R$ 8,00 (400 mililitros). Avenida Vicente Machado, 578, ☎ 3016-9069 (80 lugares). 18h30/1h30 (dom e ter. até 0h; fecha. seg.). Aberto em 2010. Aqui tem iFood.

Bar Mignon

O item mais antigo da tradicional carta também é um dos mais pedidos: pão d’água recheado de pernil desfiado e úmido, cebolinha e mostarda escura (R$ 12,90). Outro clássico no pão d’água, o marchand é composto de fatias de pernil, salsicha, mussarela e cebolinha verde (R$ 16,00). Quem preferir um prato poderá pedir a maionese de batata, para comer com linguiça calabresa ou bife. O chope de meio litro é Kaiser (R$ 10,00), e a casa continua sob o comando da família Amatuzzi, agora em sua terceira geração. Rua XV de Novembro, 42, centro, ☎ 32223216 (105 lugares). 10h/23h. Aberto em 1926. Aqui tem iFood.

Barraca do Cláudio

O cachorro-quente crocante desbanca todos os demais na preferência do público. Prensado, o pão com salsicha reúne ainda frango desfiado, bacon em cubos, batata palha, tomate picado, milho, maionese e queijo (cheddar ou catupiry). Custa R$ 13,90. Da lista de hambúrgueres, o gourmet, de costela angus, é montado com queijo prato, cebola-roxa e maionese no pão d’água (R$ 28,90). No almoço, pagam-se R$ 21,90 pelo prato de bife de alcatra guarnecido de arroz, feijão, fritas e salada (11h30/15h30). Avenida Victor Ferreira do Amaral, 348, Tarumã, ☎ 3262-0777 (180 lugares). 18h/1h (sex. e sáb. 11h30/5h; dom. 18h/1h). Aberto em 1998. Aqui tem iFood.

Cachorro Loko

As salsichas de fabricação própria compõem até dez tipos de cachorro-quente. Entre as cinco receitas do embutido, uma é à base de grãos, para vegetarianos. No hot balboa, de carne bovina recheada de mussarela, os complementos são: (mais) mussarela, parmesão, maionese, bacon frito e mostarda de Dijon (R$ 17,00). Para montar o pork ribs, juntam-se ao defumado de porco uma camada de costela desfiada ao molho barbecue e cebola crocante (R$ 17,00). Todos os lanches são servidos na baguete. Alivia a sede o chope pilsen da curitibana Gauden (R$ 10,00, 400 mililitros). Rua Saturnino Miranda, 318, Santa Felicidade, ☎ 98498-7148 (15 lugares). 18h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2012.

Carniceria Rock’a

Em mesinhas na calçada ou no salão cheio de referências ao cinema clássico americano, a clientela pede o hambúrguer de carne de costela de 180 gramas mais cheddar, bacon crocante, alface-americana, tomate e maionese (R$ 18,00). Na sugestão vegetariana, os mesmos complementos, ao gosto do cliente, são acrescentados ao disco de fécula de batata, espinafre, brócolis, couveflor, cenoura, abobrinha e tempero da casa (R$ 16,00). Para completar, o pudim na latinha custa R$ 8,00. Rua Trajano Reis, 310, São Francisco, ☎ 3095-5854 (30 lugares). 16h/23h (sex. e sáb. até 1h; dom. 15h/22h). Aberto em 2012.

Celeiro

Novidade no cardápio de hambúrguer, o ultimate burger (R$ 29,00), à base de costelinha de porco, é montado no pão francês junto de agrião, cebola caramelada, tomate assado, cogumelo-de-paris, bacon crocante, abacaxi e dois molhos: barbecue e de uísque. Entre os pratos com pegada de restaurante, o escalope de filé-mignon guarnecido de risoto de abóbora e carne-seca custa R$ 39,00. Pela cerveja artesanal catarinense Das Bier pagam-se R$ 22,00 (350 mililitros). Em esquema de bufê (R$ 37,00 por pessoa), tem feijoada e barreado aos sábados. Avenida Três Marias, 271, São Braz, ☎ 3082-5926 (90 lugares). 18h/23h30 (sáb. 12h/23h45; fecha dom. e seg.). Aberto em 2012.

Cidadão do Mundo

O artista plástico Fábio Ikoma molda os discos de carne, inventa as receitas e atribui a elas o nome de gente famosa e de personagens de ficção. No dom corleone, o hambúrguer bovino de 175 gramas é coberto por mussarela empanada, tomate cereja confitado, maionese e folhas de manjericão. No pão tradicional, a pedida inclui batata frita ou cebola crocante. Tudo por R$ 29,90. O ogro vegano sai a R$ 25,90 e combina feijão-carioca e proteína de soja, queijo de castanha, alface, tomate, guacamole e pimenta jalapeño. Serve PF no almoço (R$ 14,90). A garrafa da cerveja paranaense Way Beer custa R$ 20,00. Rua Bento Viana, 352, Água Verde, ☎ 3015-7017 (120 lugares). 12h/15h e 18h/23h30 (dom. 18h/23h30). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Figurate Focacceria

São seis tipos de sanduíche de focaccia de fermentação natural. O de funghi leva cogumelo-de-paris, shiitake e portobello grelhados, creme de gorgonzola e mix de folhas (R$ 24,00). Feito com fatias finas da parte nobre do pernil, mais queijo emmental e rúcula, o de presunto curado custa R$ 16,00. Para beber, tem chope Way Beer (R$ 12,00). Quem preferir um coquetel poderá provar o de Martini, limão e tônica (R$ 15,00). Rua Itupava, 1299, loja 1, Hugo Lange, ☎ 3524-9845. (26 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 18h; dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Frens Burger & Grill

Enquanto espera o sanduíche, o público convoca uma porção de dadinho de tapioca, que chega à mesa com guarnição de geleia de pimenta e maionese (R$ 16,90). Quem pede cheeseburger de maminha recebe, além do lanche montado em pão de hambúrguer com cheddar, molho barbecue e de uísque e cebola crocante, uma porção de batata frita. Tudo por R$ 21,90. A batata também acompanha, no prato, as tiras de frango grelhadas mais bacon, ovo frito, mussarela, maionese e salada (R$ 23,90). O chope Bier Hoff sai a R$ 9,50. Avenida Victor Ferreira do Amaral, 183, Jardim Social, ☎ 3122-7700 (120 lugares). 17h/23h30 (sex. e sáb. até 1h). Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 833, Portão, ☎ 3123-2000 (180 lugares). 11h/23h30 (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Green Dog

Os cachorros-quentes aparecem em quinze versões. Quem pede o pork burdog (R$ 20,00) recebe um sanduíche recheado de hambúrguer de carne suína (em formato de salsicha), cheddar, bacon e cebola crocante. Na versão pork burdog honey mustard, os complementos são outros: catupiry, gorgonzola e molho de mostarda, cerveja IPA e mel. O telacocho adoça os pedidos. Ele combina pão, leite condensado, Nutella e castanhade-caju (R$ 14,00). Os clientes são atendidos em mesinhas na calçada. Rua Alberto Folloni, 225, Juvevê, ☎ 4111-1119 (60 lugares). 18/0h (sex. e sáb. até 1h); Rua Comendador Araújo, 489, centro, ☎ 3501-6945 (76 lugares). 11h45/13h45 e 17h15/23h15 (sáb. só jantar; fecha dom.). Aberto em 2007. Aqui tem iFood.

Guiolla Hamburgueria Gourmet

Com 360 gramas de costela bovina, tomate, cebola-roxa, mussarela e maionese, o gourmand 33 é montado em pão francês crocante e custa R$ 33,00. Recém-chegado ao cardápio, o rib barbecue leva hambúrguer de costela de porco de 150 gramas, tomate, queijo cheddar, lâmina de abacaxi e anéis de cebola empanados. Todos os discos de carne são produzidos na casa, assados na grelha e servidos na companhia de batata (ou mandioca) frita. A cerveja Cacau IPA Bodebrown de 330 mililitros é vendida por R$ 22,00. Rua Teixeira Coelho, 430, Batel, ☎ 3026-5891 (120 lugares). 11h30/22h00 (fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Hamburgueria Curitiba

Os lanches são servidos ao lado de uma porção de 150 gramas de batata frita, no pão crocante ou americano. O paiol tem recheio de hambúrguer artesanal bovino, alho-poró salteado na manteiga, azeitonas verdes picadas, provolone, vinagrete e lâminas de queijo de coalho e de bacon assados na grelha (R$ 29,90). A cerveja IPA da Wensky sai por R$ 27,00. Rua Capitão Leônidas Marques, 67, Jardim das Américas, ☎ 3083-7870 (50 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 23h30; fecha dom.). Aberto em 2015.

Jeronimo

É especializado em smashed burger, em que o disco de carne é prensado direto sobre uma chapa de aço carbono, formando uma casquinha crocante na superfície. Todos os sanduíches são servidos no brioche. No cheeseburger, os complementos são cheddar, alface, tomate e maionese artesanal (R$ 19,00). A porção de fritas acrescenta R$ 5,00 ao pedido. Entre as bebidas, saem na frente a limonada com morango (R$ 6,00) e a long neck de Heineken (R$ 8,00). Shopping Estação, ☎ 31970648 (130 lugares). 11h30/22h; Aeroporto Internacional Afonso Pena (São José dos Pinhais), ☎ 3382-8145 (150 lugares). 10h30/22h30. Aberto em 2017.

JPL Burgers

O porn bacon reúne 200 gramas de carne, bacon, queijo gouda, alface e maionese de manjericão e alecrim (R$ 27,90). Quem pede batata frita para acompanhar acrescenta R$ 3,90 ao pedido. Feito de carne de porco, o pork maniac leva ainda provolone, cebola caramelizada e molho de lemon pepper (R$ 25,90). Os minichurros de doce de leite são vendidos avulsos (R$ 2,90 cada um) ou na porção com quatro unidades (R$ 5,90). Rua Paulo Gorski, 1309, Mercadoteca, ☎ 3408-9566. 11h/23h (dom. até 21h); Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, Mossunguê, Shopping Barigui. ☎ 3017-6006. 11h/23h (dom. até 21h). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Madero Container

Dá para comer em uma das mesinhas do contêiner ou levar o lanche para viagem. Com 180 gramas de carne grelhada em fogo forte, o cheeseburger é montado com alface, tomate, cebola assada, cheddar e maionese artesanal (R$ 37,00). No mesmo tipo de pão (redondo e crocante), o choripán junta linguicinha de pernil artesanal e defumada, alface, vinagrete e maionese (R$ 34,00). O chope é servido em caneca congelada (R$ 10,00). Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2211, Cidade Industrial, ☎ 3121-1363 (83 lugares). 11h/22h (sex. e sáb. 11h30/23h; dom. 12h/22h). Aberto em 2015.

Madero Steak House

Pagam-se R$ 44,00 pelo cheeseburger de cordeiro feito com 180 gramas de carne assada na churrasqueira. Montado no pão redondo e crocante, o lanche recebe alface, tomate e maionese da casa. Vem à mesa em copanhia de batatas fritas. Mas o cardápio vai além dos sanduíches. Entre outros pedidos, tem palmito pupunha assado com manteiga e flor de sal (R$ 37,00) e entrecôte ao molho de manjericão e mostarda (R$ 58,00). Rua Comendador Araújo, 152, centro, ☎ 3092-0014 (212 lugares). 11h45/14h30 e 18h/23h (sáb. 11h45/0h; dom. 11h45/23h). Mais quinze endereços. Aberto em 2005. Aqui tem iFood.

Maia Box

Dos cinco tipos de lanche, o principal é o de mortadela à moda paulistana com 250 gramas do embutido fatiado — há versões incrementadas, como as que levam raiz forte e rúcula (R$ 22,70). Tudo no pão francês. O chope Brahma custa R$ 8,90 e é despejado em copos de 300 mililitros. Avenida Sete de Setembro, 1865, boxe 201, Mercado Municipal, centro, ☎ 33629065 (100 lugares). 8h/17h30 (sáb. até 17h30; dom. até 12h; fecha seg.). Aberto em 2000. Aqui tem iFood.

República do Hambúrguer

A cozinha é comandada pelo sócio Rafael Nogueira, que apresenta treze variedades de hambúrguer, todas guarnecidas de batata frita. O mais pedido é o darth vader: no pão australiano, o blend bovino angus de 180 gramas é acrescido de provolone, cheddar inglês, bacon em cubos, cebola-r oxa chapeada, anéis de cebola e molho da casa (R$ 36,00). Enquanto espera, o público petisca minicoxinhas de frango e catupiry ou bolinhas de mussarela (R$ 24,00, dez unidades). Avenida Anita Garibaldi, 1150, Ahú, ☎ 34088303 (150 lugares). 18h30/23h (sex. a dom. também almoço 12h/15h). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

RockFort Burger House

Nas mesinhas dispostas no deque do contêiner, a clientela escolhe uma das nove versões da especialidade da casa — todas recheadas de 200 gramas de carne. Pagamse R$ 18,00 pelo rockfort (hambúrguer de fraldinha, maionese caseira, queijo prato, bacon em tiras, rúcula, tomate assado, cebola-roxa e creme de roquefort). À base de costela bovina, o campeão de pedidos também custa R$ 18,00 e, como complemento, recebe maionese, queijo prato, cebola caramelizada e molho barbecue. Para beber, chope Garden pilsen (R$ 10,00). Rua Antônio Escorsin, 1847, São Braz, ☎ 99197-7141 (40 pessoas). 18h/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2015.

A Sanduicheria

São nove tipos de sanduíche na baguete, ao preço único de R$ 10,90 cada um, para viagem. As almôndegas de carne de boi são assadas e depois cozidas em molho de tomate e acomodadas sobre o pão com mussarela. Já o cachorro-quente é recheado de duas linguicinhas artesanais, queijo mais molho. A alternativa vegetariana é preparada com faláfel. Avenida Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico, Shopping Mueller, ☎ 3197-1768. 11h/22 (fecha dom.). Aberto em 2018.

Sanduicheria Porco Nobre

Por causa do sanduíche de pernil nobre e queijo é que muita gente volta: depois de marinar por 24 horas, a carne é assada, desfiada e, junto de mussarela e cebolinha, acomodada no pão d’água redondo (R$ 28,90). Quem quer variar escolhe o prince george. No mesmo tipo de pão, o hambúrguer de pernil e cheddar recebe maionese de alecrim e pancetta. Batata frita pode acompanhar o pedido (R$ 33,90). No almoço, a chuleta com polenta serve duas pessoas (R$ 17,90). O menu tem linguiça acebolada para petiscar (R$ 33,90 a porção). Avenida Água Verde, 937, Água Verde, ☎ 3343-0800 (120 lugares). 11h30/23h (dom. 17h30/23h). Aberto em 1996.

The Black Beef

É a décima unidade da franquia no Brasil, a primeira em Curitiba. Faz a linha da comida rápida com produtos frescos (nada congelado) e pão de hambúrguer macio feito diariamente por um fornecedor local. Pagam-se R$ 24,00 pelo black rib — blend de 160 gramas de costela bovina, maionese da casa, mussarela, bacon e molho barbecue. Tem o mesmo preço a versão vegetariana montada com queijo do tipo brie crocante, geleia de pimenta e creme de parmesão. A cozinha expede para as mesas porção de batata frita ondulada (R$ 7,00) e milk-sha ke de Ovomaltine (R$ 14,00). Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1069, centro, ☎ 3618-0007 (100 lugares). 11h30/23h30 (sex. e sáb. até 5h). Aberto em 2018.

The Meatpack House

Boa pedida é o pão francês com bolinho de carne e maionese de alho — são 140 gramas de cortes nobres moídos e bem temperados, tudo feito artesanalmente (R$ 12,00). Recém-lançado, o brisket é um churrasco americano em que a ponta da costela bovina é assada e defumada por doze horas. É acompanhado de mussarela e pepino agridoce (R$ 18,00). Para beber, predominam copos de chope Hump e Wensky. Avenida Vicente Machado, 841, Batel, ☎ 3043-0912 (12 lugares). 17h/1h (ter. e dom. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

Whatafuck Hamburgueria

Nas duas diminutas unidades a maioria dos pedidos recai sobre o hambúrguer de 140 gramas de carne bovina, tomate, cebola-roxa, mussarela e maionese caseira (R$ 12,00). Há ainda versões de costela, calabresa, vegetariana e de cordeiro. O chope APA da F#%*ing Beer refresca a garganta por R$ 12,00 (440 mililitros). Avenida Vicente Machado, 845, centro. Não tem telefone (10 lugares). 17h30/0h30 (qua. a sáb. até 1h30; fecha seg.); Rua Coronel Dulcídio, 775, Batel. Não tem telefone (10 lugares). 17h30/0h (qua. a sáb. até 1h30; fecha seg.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood.

