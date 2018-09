Uma seleção de casas para provar bons sanduíches em BH

Bacon Paradise

O nome da casa já sugere: da entrada à sobremesa, todos os itens levam bacon no preparo. O sanduíche burlesco, campeão de vendas, vem com pão australiano, hambúrguer de 200 gramas, bacon frito no açúcar mascavo, pimenta jalapeño, cheddar, alface e dois anéis de cebola empanados (R$ 32,90). Entre as bebidas, o milk- shake reúne sorvete, leite, cobertura de chocolate e farofa de bacon (R$ 16,90). Rua Monteiro Lobato, 46, Ouro Preto (60 lugares), ☎ 2510-8791. 18h/22h (qua. e dom. até 23h; qui. a sáb. até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015.

Der Famous

Em um salão pequeno são servidos sanduíches como o dr. fritz: montado no pão com parmesão gratinado, vem com salsicha de origem alemã bratwurst e molho chimichurri (R$ 24,90). Para acompanhar, a sugestão da vez é a cerveja Prussia IPA (R$ 14,90, com 530 mililitros. Avenida do Contorno, 6399, Savassi (25 lugares), ☎ 98484-4876. 17h/23h (sex. 18h/1h; sáb. 12h30/1h; dom. 12h30/23h; fecha seg.). Aberto em 2012.

Deli Handmade

Os hambúrgueres vêm acompanhados de chips de batata-doce ou batata rústica. Entre as sugestões está o don corleone, com um disco de blend de diversos cortes Angus, mussarela, tomate-cereja, presunto cru, molho aïoli e rúcula no pão francês (R$ 33,90). De terça a quinta, o rodízio de míni-hambúrgueres custa R$ 49,90 por pessoa. Rua Antônio Aleixo, 591, Lourdes (50 lugares), ☎ 2527-7171. 18h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2014.

Duke’n’Duke

O chubby (R$ 44,80) reúne um hambúrguer de picanha de 180 gramas mais bacon artesanal em melaço de canela, queijo estepe, maionese de ervas, cebola roxa e alface. O mesmo disco de carne entra no montgomery (R$ 34,50), que leva ainda cebola caramelada na cerveja stout e cheddar. Ambos são escoltados por batatas chips ou rústicas. Rua Alagoas, 1470, Savassi (32 lugares), ☎ 3264-9857. 11h30/14h30 e 18h/0h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Mais três endereços. Aberto em 2010.

Eddie Fine Burgers

Um dos destaques da veterana lanchonete com decoração retrô, inspirada nos anos 1950, é o jimmy’s sandwich (R$ 29,90): tradicionalmente feito com pão australiano, hambúrguer de soja, avocado, molho texmex, alface e tomate, pode ser montado com pão ciabatta e levar hambúrguer de grão-debico. Rua da Bahia, 2652, Lourdes (38 lugares), ☎ 3282-4606, 11h30/0h. Mais quatro endereços. Aberto em 2002.

Madero

Queridinho dos clientes, o cheeseburger (R$ 39,00) combina hambúrguer bovino (180 gramas), maionese artesanal, cebola assada, queijo cheddar, alface, tomate e pão assado na hora. Outras boas pedidas são o cheeseburger de cordeiro (R$ 47,00), que vem com os mesmos ingredientes da versão anterior, e o choripan (R$ 36,00), feito com linguiça de pernil defumada, alface, vinagrete e maionese. BH Shopping (155 lugares), ☎ 32284152. 11h45/23h (dom. e feriados até 22h). Mais três endereços. Aberto em 2016.

Rock & Dog

Dogueria São oito tipos de cachorro-quente, todos com salsicha 100% artesanal, feita com carnes nobres, sem gordura nem conservantes. O mais pedido é o pigs (R$ 24,90), que tem molho de tomate, batata palha, bacon, molho especial e mussarela grelhada no maçarico. Rua Brás Cubas, 116, loja 2, Anchieta (16 lugares), ☎ 3227-0608. 18h30/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2013.

Sam’s Burger

A casa e o cardápio estão de cara nova. O sam’s (R$ 24,90) leva hambúrguer bovino (180 gramas), cheddar, bacon, cebola caramelada, alface e tomate. O estrada real (R$ 28,60), vem com o mesmo hambúrguer mais requeijão com raspa do tacho, carne-seca, cebola-roxa, batata palha e bacon caramelizado. Ambos são servidos ao lado de batata chips. Avenida do Contorno, 8727, Gutierrez (96 lugares), ☎ 2514-5252. 18h/23h45 (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2010.

Soul Jazz Burguer

Os sanduíches chegam à mesa acompanhados de batata frita. Do pão ao molho, tudo é feito na casa. O summer time (R$ 31,00) vem com pão australiano, hambúrguer envolto em tiras de bacon, queijo monterey jack, cebola caramelada, alface, ovo estrelado e molho barbecue. Rua Noraldino de Lima, 387, Aeroporto (65 lugares), ☎ 2528-1232. 18h/0h (sáb. e dom. 10h/0h; fecha seg.). Aberto em 2017.

The Black Beef

A rede, recém-chegada a BH, não faz serviço de mesa. Os hambúrgueres são produzidos diariamente, assim como os pães. O triple cheese (R$ 19,00) combina hambúrguer (160 gramas) e queijos parmesão cremoso, mussarela e gorgonzola. Outra sugestão é o black rib (R$ 20,00), com hambúrguer de costela bovina (160 gramas), mussarela artesanal, bacon, molho barbecue e maionese da casa. Rua Fernandes Tourinho, 552, Savassi (90 lugares), ☎ 3785-8133. 11h30/23h30 (sex. e sáb. até 5h). Mais um endereço. Aberto em 2018.

X-Tudo

O avantajado x-tudo (R$ 31,50) traz hambúrgueres bovino e de frango, frango desfiado, queijo, abacaxi, presunto, bacon, ovo frito, milho, batata palha, alface e tomate. Bem mais leve, o x-low (R$ 27,00) sobrepõe panqueca low carb com filé de frango, queijo, dois ovos, bacon, alface e tomate. Avenida do Contorno, 6283, loja 1, Funcionários (48 lugares), ☎ 3234-2210. 17h/7h (dom. e feriados a partir das 18h). Mais um endereço. Aberto em 1979.