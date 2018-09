Onde provar os melhores salgados de Belo Horizonte

+ CAMPEÃO: Boca do Forno serve o melhor salgado da cidade

Arábica

Fundada pelos irmãos sírios Abboud e Ahed Daddas, a casa oferece salgados típicos, como o quibe frito e as esfihas fechadas de carne ou de espinafre (R$ 5,00 cada um). Para beber, suco de coalhada, feito com o derivado do leite, gelo e água (R$ 5,00 o copo). Avenida Brasil, 738, Santa Efigênia (10 lugares), ☎ 97591-5919. 8h/19h (sáb. 8h/15h; dom. 10h/15h). Mais um endereço. Aberto em 2016.

Empório Vila Árabe

Pesa quase meio quilo um dos salgados mais conhecidos dos belo-horizontinos: a coxinha de frango com catupiry (R$ 8,90). Entre os clássicos da culinária árabe estão a bandeja de miniesfiha de carne (R$ 15,90, vinte unidades) e os charutos na folha de uva (R$ 65,00 o quilo). Também há opções de doces, tais quais os folhados de damasco, pistache, figo e castanhas (R$ 5,00 cada um). Avenida do Contorno, 8805, Gutierrez, ☎ 3337-3972, 7h/23h. Mais doze endereços. Aberto em 2001.

Divina Empada

São pelo menos vinte opções de empada, com recheios diversos. Palmito e alho-poró (R$ 5,90 a unidade) figuram entre os sabores mais pedidos. Para acompanhar, vale pedir o suco de frutas vermelhas (R$ 5,00). Há ainda outras comidinhas bastante procuradas, como o pão de queijo recheado com linguiça e geleia de pimenta (R$ 6,50 a unidade). Rua Tomé de Souza, 1165, Savassi (14 lugares), ☎ 3227-7000, 7h30/19h30 (sáb. 9h/13h30; fecha dom. e feriados). Aberto em 2006.

Ki Delícia

O pão de queijo é o astro da casa, preparado com ingredientes artesanais. Além do tradicional (R$ 2,60 a unidade) há as versões recheadas com pernil desfiado e frango com catupiry (R$ 5,50 cada uma). Para acompanhar, há os simples mas benfeitos café coado (R$ 1,50) e suco de laranja (R$ 4,50). Praça Levi Coelho da Rocha, 5, centro (16 lugares), ☎ 3222-9279. 7h/21h30 (sáb. até 15h; fecha dom.). Aberto em 2014.

Marília de Dirceu

Pelo salão recentemente ampliado passam cerca de duas centenas de clientes por dia, que vêm atrás dos pastéis mais tradicionais, como carne, queijo, frango, frango com catupiry, palmito e napolitano, ou mesmo dos doces, de banana e goiabada com queijo. Todos saem a R$ 3,50 a unidade. Há ainda a opção de minipastéis (R$ 7,00 a porção com cinco unidades) nos sabores crocante de espinafre com provolone e carne com azeitona. Rua Marília de Dirceu, 70, Lourdes (36 lugares), ☎ 3335-2700. 9h/20h (dom. 10h/19h). Aberto em 1992.

Sítio Sírio

John Eshak e Elyan Sokkar trouxeram da Síria receitas tradicionais como a esfiha de carne (R$ 5,90). O faláfel vegano (R$ 2,00) é um bolinho frito feito com grão-de-bico, salsinha, tomate, pepino e homus. Para quem tem mais fome, o kebab de frango (R$ 18,90) vem com pasta de alho, tomate, picles e salsinha. Às sextas-feiras, faz sucesso a versão de cordeiro (R$ 24,90). Rua Paraíba, 1378, loja 120, Savassi (24 lugares), ☎ 3654-4222. 9h/24h (fecha dom.). Aberto em 2017.

