Os melhores restaurantes variados da capital mineira

AA Wine Experience

A adega faz jus ao nome da casa: são cerca de 4 000 rótulos de vinho, vendidos a partir de R$ 39,00 a garrafa — a exemplo do chileno Siegel Semblante Carménère. Da cozinha saem pratos como o bacalhau AA: lombo do pescado na brasa com alcachofra, alho-poró, batata e tomate (R$ 83,60). Outra sugestão é o filé-mignon alto em crosta de gorgonzola com purê de batata e pera ao vinho (R$ 67,80). Rua Curitiba, 2102, loja 1, Lourdes, ☎ 25120942 (180 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 2013. $$$

Alma Chef

Sob o comando do chef Thiago Guerra, a cozinha prepara pratos como o beef angus ao molho rôti clássico com aligot (R$ 88,00) e o peixe do dia com legumes tostados (R$ 89,00). Para a sobremesa, tem brûlé de doce de leite e flor de sal por R$ 20,00. Rua Curitiba, 2081, Lourdes, ☎ 2551-5950 (100 lugares). 18h/0h (sex. 19h/1h; sáb. 12h/17h e 19h/1h; fecha dom.). Aberto em 2014. $$$

Caê

O chef Caetano Sobrinho (ex-A Favorita) apresenta receitas como a costela bovina com purê de mandioca, cebola assada e farofa crocante (R$ 68,00). Para quem prefere peixe, o namorado com arroz de moqueca (R$ 58,00) é uma boa escolha. Antes do prato principal, vale pedir a coxinha de carne de sol com catupiry (R$ 30,00, cinco unidades). Rua Outono, 314, Sion, ☎ 2528-2244 (90 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

Campagne

Num ambiente aconchegante, cercado de área verde, na vila de Macacos, o chef Rafael Tocchetto serve bons embutidos de fabricação própria, a exemplo da linguiça artesanal (R$ 29,00). Dos pratos principais, a costela de boi assada por doze horas com purê de abóbora e farofa de mandioca e manteiga de garrafa sai a R$ 72,00. Estrada do Engenho, 1163, São Sebastião das Águas Claras, Nova Lima, ☎ 3547-7273 (64 lugares). Sex. 19h30/23h30; sáb. 12h/17h30 e 19h30/23h30; dom. 12h/17h30. Aberto em 2016. $$$

Casa dos Contos

O filé surprise, servido com arroz à piemontesa, batata frita, dois ovos fritos e banana à milanesa (R$ 102,00) é um clássico da casa. Também agrada à clientela o medalhão com arroz à piemontesa e batata frita com bacon (R$ 87,50). Ambos servem duas pessoas. De entrada, o carpaccio bovino com molho de alcaparra e parmesão vem com torradas (R$ 28,90). Rua Rio Grande do Norte, 1065, Funcionários, ☎ 3261-5853 (130 lugares). 11h30/2h (sex. e sáb. até 3h; dom. e feriados até 1h; seg. 11h30/15h e 18h/2h). Aberto em 1975. $$

O Conde

Comandado pelo chef Carlos Bruno, ocupa um imóvel da década de 1950 e dispõe de uma área externa agradável e concorrida. O repasto pode começar com os cogumelos trufados (R$ 49,00) e seguir aos pratos principais, caso do bacalhau confitado servido com legumes (R$ 98,00). Para acompanhar, cai bem o tinto português Quinta de Bons Ventos 2016 (R$ 82,00). Rua Conde de Linhares, 345, Cidade Jardim, ☎ 2531-6964 (180 lugares). 18h/0h30 (qui. a sáb. 12h/0h30; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$$

diVino

A casa do chef Tatá Carvalho apresenta o filé à presidente, um turnedô com molho de vinho, passas e cogumelo-de-paris (R$ 87,00). No menu há também o coração de filé-mignon em crosta de parmesão ao molho de mostarda, ladeado por risoto de pupunha (R$ 70,00). O suflê de goiabada com sorvete de queijo (R$ 28,50) adoça. Avenida Quinta Avenida, 144, Vale do Sol, Nova Lima, ☎ 3541-4272 e 99958-9512 (90 lugares). 19h30/0h30 (sáb. também almoço 12h30/16h30; dom. e feriados só almoço 12h30/16h30; fecha seg. e ter.). Aberto em 2001. $$$

Enoteca Decanter

Anexo à loja da importadora Decanter, o restaurante ostenta uma adega com 1 400 rótulos. Aos sábados, das 11h30 às 16h, serve um menu harmonizado de quatro etapas com composições que variam a cada semana e preços entre R$ 139,00 e R$ 169,00. À la carte, a polenta com ragu de cordeiro sai a R$ 39,00. Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi, ☎ 32873618 (90 lugares). 9h/22h30 (qui. a sáb. até 23h30; fecha dom.). Aberto em 2005. $$$

A Favorita

Entre as criações do chef Saulo Fernandes, destaca-se o camarão VG grelhado ao molho de curry com arroz vermelho e legumes (R$ 110,00). A salada de polvo (R$ 48,00) ou o salteado de shiitake e alho-poró ao creme de pecorino (R$ 45,00) abrem a refeição. Para completar, a carta de vinhos tem 450 rótulos. Rua Santa Catarina, 1235, Lourdes, ☎ 32752352 (200 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 17h). Aberto em 1998. $$$$

Paradiso

Em um preservado imóvel da década de 1960, serve o steak do bosque, que leva filé-mignon grelhado ao molho de ervas e risoto de cogumelo-de-paris, brócolis e alho-poró (R$ 69,00). Há também a spice pork, uma costeleta prime rib de porco grelhada com risoto de tomate e chips de batata-doce (R$ 64,00). Rua Leopoldina, 347, Santo Antônio, ☎ 3318-6813 (140 lugares). 18h30/0h (sex. até 1h; sáb. 12h30/17h e 19h/1h; dom. 12h30/17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2008. $$$

Patuscada

Pai e filho, os chefs Clovis e Diego Viana comandam a cozinha, da qual saem receitas como a fraldinha na cerveja artesanal, que chega à mesa com um cesto de pães (R$ 38,00). Um dos vinhos mais pedidos na casa é o tinto português Rapariga da Quinta 2016 (R$ 130,00). Para encerrar, a musse de doce de leite com praliné de amêndoa custa R$ 20,00. Avenida Bernardo Monteiro, 1548, Funcionários, ☎ 3213-9296 (100 lugares). 11h30/0h (dom. e seg. 11h30/17h). Aberto em 2002. $$$

Pellegrino

Para começar, a chef Eliana Santos sugere queijo camembert em massa folhada com compota de frutas vermelhas (R$ 39,00). Entre os pratos principais, destaca-se a picanha angus com batata rosti e parmesão, acompanhada de chantili de gorgonzola (R$ 83,00). Rua Laranjal, 459, Anchieta, ☎ 2526-1085 (180 lugares). 18h30/0h (sex. até 1h; sáb. também 13h/17h; dom. 12h30/17h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$$

Quinto do Ouro

O novo cardápio assinado pelo chef Thiago Chiericatti apresenta sugestões como o camarão ouro minas (grelhado e acompanhado de risoto de tomate e molho pesto; R$ 105,00). Já a costeleta de cordeiro grelhada é servida com risoto de limão-siciliano (R$ 98,00). Para adoçar, a torta de chocolate custa R$ 22,00. Avenida Cristiano Machado, 4001 (Hotel Ouro Minas), Ipiranga, ☎ 3429-4001 (96 lugares). 12h/15h e 19h/0h. Aberto em 1996. $$$

Restaurante-Escola do Senac

Depois de uma reforma de três anos, reabriu em 2018. Na cozinha, alunos do 4º período de gastronomia no Senac conduzem o serviço e apresentam pratos como medalhão de suíno ao molho rústico e musse de jiló defumado. O cliente se serve à vontade no bufê (R$ 45,00), que inclui doze sobremesas. Rua Tupinambás, 1038, centro, ☎ 3048-1415 e 3048-9296 (60 lugares). 12h/14h30 (fecha seg., qua., sáb. e dom.). Aberto em 1963. $

Samba Fresh

Tradicional prato havaiano, o poke é servido nas versões de salmão, atum e cogumelo. O samba salmão, por exemplo, tem a base de arroz ou mix de folhas, shoyu, salmão e cebola-roxa (R$ 35,00). Entre os pratos asiáticos, o pad thai de camarão, frango ou cogumelo tem como base talharim de arroz (R$ 35,00). Rua Fernandes Tourinho, 97, Savassi, ☎ 2566-5020 (50 lugares). 11h/15h e 18h/23h (sáb. e dom. sem intervalo). Mais um endereço. Aberto em 2017. $$

Santafé

Exemplo do trabalho do chef Lucas Del Peloso, o bacalhau com purê de batata gratinado com parmesão e molho mediterrâneo custa R$ 89,00. Pode ser antecedido pelo carpaccio de carne com alcaparra e mussarela (R$ 32,00). O serviço de bufê dispõe de setenta itens, entre saladas, pratos quentes e frios (R$ 45,90 de segunda a sábado e R$ 54,90 no domingo). Durante a semana também é oferecida a opção por quilo ao valor de R$ 99,00. Rua Pernambuco, 800, Savassi, ☎ 3261-0987 (185 lugares). 11h/15h e 18h/23h (sáb. 12h/16h e 18h/0h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 1994. $$$

PERUANO

Inka

Para abrir a refeição, o tradicional ceviche peruano é feito com peixe branco, limão, cebola-roxa, coentro, salsão e pimenta dedo-demoça (R$ 37,00) acompanhado de batata chips e choclo (milho torrado). Da cozinha também saem o camarão grelhado com parmesão maçaricado e molho à base de shoyu (R$ 42,00). Rua Guaicuí, 533, Luxemburgo, ☎ 3293-1461 (110 lugares). 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 12h/1h). Aberto em 2011. $

MEXICANO

Morada Mexicana Funciona num espaço diminuto, com cinco banquinhos ao balcão, e as mesas espalhadas pela calçada. Da cozinha, saem pratos típicos como o burrito, que pode ser recheado com carne moída, frango, pernil ou abacate (R$ 13,00 cada um). Os tacos (R$ 13,00 a unidade) têm seis opções de recheio, entre os quais carne-seca desfiada com ovos, frango com chipotle e carne de porco com abacaxi. Rua Antônio de Albuquerque, 369, Savassi, ☎ 3646-2969 (30 lugares). 11h/23h30 (dom. 15h/22h30; fecha seg.). Aberto em 2017. $

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Coco Bambu

Na primeira unidade da rede cearense na capital mineira, o pedido pode começar com a porção de lula à dorée (R$ 43,00) . Entre os principais para compartilhar, faz sucesso o composto de quatro caudas de lagosta, arroz com nata, leite de coco e mix de pimentões (R$ 204,00). Rua Francisco Deslandes, 900 (Shopping Anchieta Garden), Anchieta, ☎ 3504-9180 (700 lugares). 11h/15h e 18h/0h (sex. a dom. 11h30/1h). Aberto em 2018. $$$

ÁRABE

Casa de Abrahão

O perfumado pão caseiro coberto com zátar pode ser servido na companhia de três pastas (R$ 35,00) e anteceder receitas típicas como o charutinho de folha de couve com arroz, carne e tempero sírio, que chega ao lado de arroz com lentilhas (R$ 69,00, para duas pessoas, somente no jantar). No almoço, a sugestão é o menu degustação a preço fixo (R$ 59,00 por pessoa), que inclui pães, pastas, pratos frios e uma sugestão quente. Rua Dois, 29, próximo à portaria 2 do Retiro do Chalé, Recanto da Serra, ☎ 99205-5139 (30 lugares). Sex. 20h/23h; sáb. 13h30/17h e 20h/23h; dom. só almoço 13h/18h). Aberto em 2005. $$

ALEMÃO

Haus München

A carta de cervejas reúne mais de 150 rótulos, seis deles de marca própria. Comece pela terrine de porco com picles e pães (R$ 16,70) harmonizada com a alemã Paulaner Münchner Hell Lager (R$ 33,75). A dinamarquesa Ashtray Heart Smoked Porter (R$ 29,75) é a sugestão para ladear a barriga suína confitada, com purê de grão-de-bico (R$ 51,20). Rua Juiz de Fora, 1257, Santo Agostinho, ☎ 3291-6900 (160 lugares). 18h/0h (sáb. e dom. 12h/0h; fecha seg.). Aberto em 1967. $$

