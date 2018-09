Onde provar peixes e frutos do mar em Recife

CAMPEÃO: Bargaço leva como melhor restaurante de peixes e frutos do mar

Beijupirá

O ambiente intimista e romântico, com luz baixa e velas, costuma ser cenário de pedidos de casamento. Em muitas mesas é possível ver filé de peixe grelhado na chapa, perfumado com canela e cardamomo e acompanhado de arroz com curry e banana flambada e passada no coco ralado (R$ 63,00). Dependendo da época, é utilizado o beijupirá ou pescada-amarela. O camarão flambado no uísque, com cubos de abacaxi, molho bechamel e arroz de castanha-de-caju, é servido em uma banda de abacaxi (R$ 74,00). Há mais de cinquenta rótulos na carta de vinhos, como o italiano Frascati Sauvignon Blanc 2016 (R$ 120,00). A marca tem outras seis unidades no estado, entre elas endereços em Porto de Galinhas e Fernando de Noronha. Rua Saldanha Marinho, s/nº, Olinda, ☎ 3439-6691 (40 lugares). 12h/0h (dom. até 17h; fecha ter.). Aberto em 1991. $$$

Camarada Camarão

Os camarões grelhados com manteiga de ervas e fambados com conhaque são trazidos à mesa com risoto de queijo brie, alho-poró, damasco e amêndoas crocantes (R$ 119,00). Preparada em panela de barro, a moqueca de camarão leva tomate, cebola, alho, pimentão, coentro, leite de coco e azeite de dendê. Como acompanhamento, arroz branco, farofa de dendê e pirão, por R$ 125,00. Ambas as sugestões servem duas pessoas. A adega dispõe de 74 rótulos de vinho, como o alentejano Olaria Branco 2017 (R$ 49,00). Rua Baltazar Pereira, 130, 1º Jardim, Boa Viagem, ☎ 3325-1786 (140 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h; dom. 11h30/20h; fecha seg.); Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, ☎ 3019-6620 (180 lugares). 11h30/15h e 17h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h; dom. 11h30/22h); Avenida República do Líbano, 251, Pina, ☎ 3039-1570 (388 lugares). 11h30/15h e 17h/23h. (sex. e sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2005. $$

Capitania Forneria e Mar

O salão se estende por duas varandas com vista para o mar. Acomodados em uma delas, três clientes podem dividir a moqueca de camarão com arroz e pirão (R$ 115,00) ou o mix de lagosta, camarão, polvo, pescada-amarela e pimentão chapeados no azeite e guarnecidos por arroz (R$ 125,00). Opção vegana, a moqueca de mangará (coração da bananeira), shiitake, pimentão e azeite de dendê serve duas pessoas. De acompanhamento, arroz e farofa de banana (R$ 69,00). O forneria no nome da casa se justifica pelo rodízio de pizzas, oferecido de quinta a domingo, das 18h às 22h, com quarenta sabores (R$ 21,90 às quintas e R$ 24,90 nos outros dias). Rua Eduardo de Morais, 25, Bairro Novo, Olinda, ☎ 3429-8970 (160 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. a partir das 11h; dom. 11h/22h; fecha seg.). Aberto em 2008. $$

Chicama

É a segunda casa do chef Biba Fernandes. Na varanda suspensa, com vista para a Bacia do Pina, o cliente pode abrir o apetite com camarão envolto em massa de harumaki, musseline de macaxeira, salsa de tangerina e pimenta dedo-de-moça (R$ 65,00, dez unidades). Para o prato principal, a sugestão é a moqueca de lagosta, polvo, camarões, lula e robalo no estilo nikkei, que vem acompanhada de arroz de coentro e farofa de gengibre (R$ 169,00, serve duas pessoas). Para beber, há cinquenta rótulos de vinho disponíveis, entre eles o chileno Casas del Toqui Chardonnay 2017 (R$ 80,00). O chocolate cremoso com pedaços de castanha e chantili de doce de leite (R$ 28,00) fnaliza a refeição. Avenida Engenheiro José Estelita, s/nº (Cabanga Iate Clube), ☎ 99185-4177 (120 lugares). 12h/23h (sex. até 0h; dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2014. $$$

Coco Bambu

Estreante no menu, o praia de tamandaré consiste em espaguete com molho de tomates fresco e seco, azeitona, rúcula e camarões (R$ 79,90, para duas pessoas). Já o meia rede pescador reúne lagosta, camarão, mexilhão, peixe e lula grelhados, guarnecidos por arroz de açafrão. (R$ 175,00, para dois). De entrada, a empada sai nas versões camarão e queijo do reino (R$ 11,90). Pensada para comemorações em grupo, a taça gigante de brownie com sorvete de creme serve até 25 pessoas (R$ 130,00). Shopping Recife, ☎ 3038-7080 (700 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2016. $$

Entre Amigos Praia

Uma opção para começar é o espeto de camarão empanado com queijo de coalho (R$ 24,95 a unidade). Em seguida, duas pessoas podem dividir o quarteto de frutos do mar (R$ 179,90), que reúne lagosta, lula, camarão, flé de pescada, abobrinha, berinjela, tomate e cebola grelhados e regados em manteiga de ervas. São acompanhamentos arroz com brócolis e farofa. A tradicional cartola pernambucana fecha a refeição (R$ 22,90). Avenida Boa Viagem, 760, Pina, ☎ 3127-2510 (240 lugares). 11h/1h (sex. e sáb. até 3h). Aberto em 2013. $$$

Ilha dos Navegantes

Bastante frequentada por turistas, a casa destaca a moqueca mista, com camarões e pescada-amarela em azeite de dendê e leite de coco. O prato serve duas pessoas e chega ladeado por arroz, pirão e farofa de dendê (R$ 139,90). Refogada na manteiga de garrafa e servida com batata sautée, a lagosta bronzeada sai por R$ 99,00. O drinque ilha dos navegantes, mistura de gim, gengibre, limão-siciliano e água com gás (R$ 19,90), pode acompanhar as receitas. Rua dos Navegantes, 2055, Boa Viagem, ☎ 3326-5317 (300 pessoas). 11h/2h (sex. e sáb. até 4h). Aberto em 2009. $$

Império dos Camarões

Com produtos que chegam diariamente, a cozinha prepara risoto de polvo, camarão e lagosta (R$ 109,00, serve quatro pessoas) e lagosta com camarão refogados na manteiga mais batata, tomate, cebola e pimentão, guarnecidos por arroz e pirão (R$ 107,00, para três). Após quarenta anos da inauguração do restaurante, os proprietários abriram o Boteco do Império dos Camarões, em maio de 2018. No novo endereço, no Pina, são oferecidos pratos famosos na matriz em versão de petisco e sem acompanhamentos. Um deles é a lagosta na manteiga (R$ 85,00, para dois). Rua Badeijo, 32, Brasília Teimosa, ☎ 3326-7242 (150 lugares). 11h/23h (dom. até 17h). Avenida República do Líbano, s/nº, Pina, 3078-8724 (70 lugares), 16h/0h (fecha seg.). Aberto em 1974. $$

Mar

O chef italiano Paolo Salvadori recebe ingredientes diariamente, a fm de garantir o frescor das receitas que prepara. Alguns, inclusive, fcam expostos em dois aquários, caso de ostra, ouriço e lambreta. Essa última entra no preparo à la paolo, que reúne os mariscos cozidos em caldo de verduras e acompanhados de torradas (R$ 43,00, serve duas pessoas). O cardápio também lista espaguete com molho de tomate, camarão, mexilhão, polvo e anéis de lula (R$ 39,50) e a lagosta na parrilla (R$ 140,00 o quilo), escoltada por aïoli de coentro e molho picante. A tradicional cartola pernambucana fnaliza a refeição (R$ 19,00). Rua Comendador Morais, 373, Pina, ☎ 3328-7246 (70 lugares). 11h30/18h (fecha seg. a qua.). Aberto em 2018. $$

Patuá Delícias do Mar

No sítio histórico de Olinda, a casa do chef Alcindo Queiroz se divide entre um ambiente climatizado e uma varanda com vista para o Recife. A refeição pode começar com cubos de flé de salmão com catupiry e empanados com gergelim e castanha-de-caju (R$ 28,90). Em seguida, a sugestão é a torre intercalada por flé de pescada-amarela, banana frita e mussarela, guarnecida de batata rústica (R$ 42,90). Rua Bernardo Vieira de Melo (Rua da Ribeira), 79, Carmo, Olinda, ☎ 3055-0833 (50 lugares). 11h/15h (sáb. e dom. até 16h; qui. a sáb. também jantar 18h/23h; fecha seg.). Aberto em 2006. $$

São Pedro

A segunda casa do chef Thiago das Chagas faz parte de um projeto de revitalização do Pátio de São Pedro, que abriga a igreja homônima. Inspirado na cozinha pernambucana, o cardápio lista três pratos, dois deles fxos. O arroz de caranguejo, por exemplo, leva a carne do crustáceo e patolas por cima (R$ 29,50). Já o baião de dois ganhou uma releitura com peixe empanado (serra ou pescada-amarela), arroz vermelho, feijão-verde, queijo de coalho e nata produzida em Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano (R$ 24,50). Pátio de São Pedro, 52, Santo Antônio, ☎ 3224-0129 (18 lugares). 12h/15h (fecha sex. e sáb). Aberto em 2018. $