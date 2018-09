Os melhores lugares para provar comida japonesa em BH

+ CAMPEÃO: O melhor restaurante oriental de BH é o Udon

Akemi Oriental Fusion

No salão com decoração sóbria, os clientes provam o himalaya, um mix de sashimi de atum, salmão selado, peixe branco e vieira, servido em pedra de sal do Himalaia (R$ 129,00). Também tem grande saída o king crab (sashimi de caranguejo com ovas negras, R$ 84,00). Para encerrar, o akemi tropical trazuma reúne sorvete de creme, morango, brownie, chantili e calda de chocolate (R$ 29,00). Alameda Oscar Niemeyer, 288, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3318-3381 (170 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 1h; sáb. e dom. almoço 11h/16h). Aberto em 2014. $$$

Hokkaido

A porção de shimeji (R$ 34,90) abre o apetite para itens como o sashimi teishoku, composto de fatias de peixe branco, salmão e atum, rolinho primavera, guioza, tofu, missoshiro, sunomono, arroz e broto de feijão (R$ 155,90). Já o tirashi-sushi traz bolinhas de arroz com gergelim torrado cobertas por fatias de salmão, atum e peixe branco, ovas de peixe, camarão, polvo e kani (R$ 75,90). Ponteio Lar Shopping (Rodovia BR 356, Km 2500, Loja R03), Santa Lúcia, ☎ 3286-4020 (130 lugares). 11h/23h30 (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/23h). Aberto em 1995. $$$

Kabuto

Inspirados na gastronomia de Quioto, cidade de origem da família, os Imanishi preparam porções de guioza de porco (R$ 20,00, seis unidades). Do menu, o carro-chefe é o sukiyaki, que leva shimeji, shiitake, carne, acelga, macarrão de arroz e tofu em molho de soja, acompanhado por arroz (R$ 80,00, para duas pessoas). O rodízio de pratos quentes e frios, com vinte peças por pessoa, custa R$ 87,90. Rua Pium-í, 736-A, Sion (120 lugares), ☎ 3225-3522 e 99712-8558. 18h30/0h (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. e feriados 12h/0h; fecha seg.). Aberto em 1980. $$

Kanpai

Luminárias japonesas na decoração entretêm o público enquanto chegam à mesa itens como a porção de ceviche de salmão (R$ 39,90) ou camarão envolto no salmão maçaricado com cream cheese, molho teriyaki e de pimenta tailandesa (sriracha) (R$ 64,90). No combinado de doze peças, é possível escolher quatro tipos de sushi, entre os tradicionais de salmão, atum e peixe branco (R$ 39,90). Rua Pium-í, 1122, Sion, ☎ 36564621 (120 lugares). 18h/22h30 (ter. e qua. até 23h30; qui. a sáb até 0h30). 2017. $$

Kei

De entrada, o ceviche mix apresenta camarão, lula, polvo e peixe (R$ 46,00). Prato mais pedido, o combinado kei fusion leva temaki de camarão com geleia de pimenta e sushi de salmão com shimeji (R$ 74,00, vinte peças). O menu degustação chega à mesa com diversos sushis, entre os quais o de atum trufado com flor de sal (R$ 36,00). Rua Bárbara Heliodora, 54, Lourdes, ☎ 2555-9090 (150 lugares). 18h/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 13h/1h; dom. 13h/0h). Aberto em 2008. $$$

Marukame

No serviço de rodízio de balcão (R$ 135,00), o sushiman apresenta pratos quentes e frios, flambados e maçaricados com sushi, sashimi e temaki, além de polvo e ovas. Na mesa, a versão mais enxuta do rodízio (R$ 95,00) oferece entradas e pratos quentes em um cardápio específico, mas sem limite de consumo. À la carte, faz sucesso o teppan yaki de salmão grelhado com vegetais na chapa (R$ 48,00). Avenida do Contorno, 8863, Gutierrez (170 lugares), ☎ 2526-9006. 19h/23h30 (sáb. 12h/16h e 19h/1h; dom. 12h/16h e 19h/23h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Rokkon

O veterano restaurante é agora uma das atrações do Mercado da Boca, espaço gastronômico em Nova Lima. Ali, os sucessos da casa aparecem no cardápio, em receitas como as fatias finas de polvo ao molho de azeite trufado e flor de sal (R$ 46,00) e o sashimi de salmão selado ao molho de limão e laranja (R$ 38,00). O saquê Rokkon Gold é produzido na casa (R$ 59,00 a garrafa). Avenida Toronto, 156, Jardim Canadá, ☎ 3275-2940. 17h/0h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 11h/19h; fecha seg. a qua.). Aberto em 1997. $$

Sushi Naka

Fundado pelos japoneses Osami e Setuko Nakao é comandado atualmente por seus filhos: Yoshitada, Mitiharo e Takai Nakao. Da cozinha sai também o peixe preparado na chapa (R$ 90,00) com legumes (berinjela, abobrinha, brócolis e pimentão) e acompanhado de arroz. Um dos destaques do menu é o tempurá com camarão semi-empanado (R$ 90,00). Rua Gonçalves Dias, 92, Funcionários, ☎ 32872714 (90 lugares). 11h/14h e 18h/23h (sáb. almoço até 14h30; dom. 11h/15h30 e 18h/23h; fecha seg.). Aberto em 1988. $$

Taika Izakaya

Das entradas, a mais vendida é o salmão crispy, um carpaccio com tempurá de legumes (R$ 35,00). Servido no balcão do sushi bar, o menu degustação traz os sushis especiais da casa, como o de vieira trufada, e um prato quente (R$ 180,00). Rua Juvenal Melo Senra, 383, Belvedere, ☎ 2127-1818 (90 lugares). 18h/23h45 (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/23h45). Aberto em 2015. $$$

Yukai

A casa oferece quatro opções de rodízio preparados pelo sushiman Alsenir Gabriel. O mais simples é o origami, com vinte itens e servido de domingo a quarta por R$ 65,90. Já a versão mais completa, o Yukai Especial, engloba 52 variedades, entre elas o enroladinho de salmão com brócolis e o sashimi de polvo, por R$ 89,90. À la carte, o combinado especial do chef reúne trinta unidades, caso do hot roll e de sashimis diversos (R$ 139,90 por pessoa). Rua Grão Mogol, 1045, Sion, ☎ 3287-3001 (150 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/0h). Aberto em 1997. $$

