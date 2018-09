Os melhores restaurantes italianos de Belo Horizonte

+ CAMPEÃO: Vecchio Sogno é eleito o melhor italiano de Belo Horizonte

Anella

As massas artesanais são a especialidade de Paulo Peluso, a exemplo do fusilli com braciola, ao molho sugo mais pernil recheado de parmesão e passas (R$ 66,00). Outro destaque é o espaguete broccoletti, com camarão, brócolis e cogumelos (R$ 87,00). O vinho italiano Chianti de Gentilesco Bonacchi Sangiovese 2016 (R$ 150,00) faz bom par. Avenida Ministro Guilhermino de Oliveira, 325, Santa Amélia, ☎ 3441-8748 (180 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 1986. $$

Cantina do Lucas

Patrimônio cultural de BH, o restaurante, localizado no 1º andar do Edifício Maletta, é endereço certo para provar o filé à parmigiana com purê de batata (R$ 81,40, para duas pessoas). Para aguardar o prato principal, o carpaccio tradicional é servido com torradas (R$ 24,90). Reserve espaço para o pudim (R$ 4,90), uma receita de família. Avenida Augusto de Lima, 233, lojas 18 e 19, centro, ☎ 3226-7153 (120 lugares). 11h30/2h (sex. e sáb. até 3h; dom. até 1h). Aberto em 1962. $$

Cantina Piacenza

Em novo endereço, a casa ganhou mais espaço. Da cozinha do chef Américo Piacenza saem sugestões como a polenta grelhada com ragu de linguiça (R$ 30,00), o ravióli de pato com molho de mirtilo (R$ 49,00) e o ossobuco com risoto de cogumelo. Já a compota de manga com sorvete de tapioca e crocante de coco (R$ 23,00) é uma sugestão para adoçar. Rua Rio Grande do Sul, 1236, Santo Agostinho, ☎ 2515-6092 (90 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb. 11h30/17h e 19h/0h; dom. 11h30/17h; fecha seg.). Aberto em 2008. $$

D’Agostim Di Paratella

O chef Matheus Paratella, que viveu vinte anos na Itália, prepara cardápios sazonais. A refeição pode começar com o guazzetto di polpo, um ensopado de polvo típico do litoral mediterrâneo (R$ 44,00), e ter sequência com o taglierini alla boscaiola, massa fresca artesanal típica do Piemonte, salteada com linguiça e cogumelos (R$ 59,00). Rua Bernardo Guimarães, 2520, Lourdes, ☎ 3347-7126 (38 lugares). 12h/14h30 e 20h/0h (ter. só almoço; sáb. 12h/16h e 20h/0h; dom. 12h/16h e 20h/23h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

Dona Derna

Neste que é um clássico da capital mineira, a salada dona derna traz um misto de folhas com lascas de parmesão, presunto cru e mussarela de búfala. Das receitas criadas pela mãe do chef Memmo Biadi, que batiza a casa, o carro-chefe é o fagottini de la nona, massa recheada com presunto, queijo prato e cogumelos gratinada com molho branco (R$ 40,00). Rua Tomé de Souza, 1331, Funcionários, ☎ 3223-6954 (135 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 0h30; dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 1960. $$

Est! Est!! Est!!!

A refeição pode começar com o strangolapreti al forno, uma porção de almôndegas de pão e espinafre gratinadas com molho de tomate e parmesão (R$ 34,00). Entre os pratos principais preparados pelo chef Simone Biondi, natural da região de Marche, na Itália, está a lasanha à bolonhesa (R$ 54,00). A carta de vinhos tem 180 rótulos italianos, é claro. Avenida Getúlio Vargas, 107, Funcionários, ☎ 2526-5852 (140 lugares). 12h/15h e 18h/23h30 (sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$

Il Limoncello

Entre as massas do chef italiano Pino Quaglia, radicado no Brasil desde 1995, fazem sucesso o espaguete com lagostim (R$ 120,00) e o ravióli de mussarela com ragu de costela de angus (R$ 110,00). Ambos servem bem duas pessoas e caem bem com o vinho tinto italiano Chianti dei Colli Senesi (R$ 120,00). Para aguardar o prato principal, vale beliscar o presunto cru com mussarela de búfala (R$ 65,00). Rua Bernardo Guimarães, 577, Funcionários, ☎ 3225-3628 (60 lugares). 19h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 1996. $$$

Maurizio Gallo

O restaurante do chef Maurizio Gallo tem como novidade o menu completo de trufas negras (R$ 109,00). Uma das sugestões possíveis é a que começa com um ovo com creme de trufa, segue com um fettuccine cremoso com trufa e é encerrada com o salame de chocolate com sorvete e mel trufado. No à la carte, destaca-se o espaguete flambado no parmesão, com molho à matriciana (tomate e bacon; R$ 49,50). Avenida Nossa Senhora do Carmo, 860, São Pedro, ☎ 2555-5432 (45 lugares). 8h/0h (dom. até 23h; seg. até 16h). Mais um endereço. Aberto em 2008. $$

Nonna Carmela

Com base nas receitas da avó Carmela, o chef Flávio Fantini prepara pratos como o nhoque de abóbora com molho de camarão e alho-poró (R$ 75,00). Para a hora do almoço, há menu (R$ 48,00) composto de entrada, prato e sobremesa. Rua Antônio de Albuquerque, 1607, Lourdes, ☎ 3243-6754 (60 lugares). 12h/15h e 19h/23h30 (sex. jantar até 0h; sáb. e dom. almoço 12h/16h; fecha dom. à noite e seg). Aberto em 2013. $$

Osteria Mattiazzi

A tradicional osteria mescla pratos clássicos com novas criações. Para a entrada, o carpaccio wagyu vem ao lado de pão italiano (R$ 38,00, para duas pessoas). Despontam no cardápio novidades como a berinjela parmigiana napolitana, com mussarela de búfala, molho de tomate e manjericão (R$ 69,00). O ossobuco com risoto de açafrão custa R$ 62,00. Rua Soledade, 26, Santa Efigênia, ☎ 3481-1658 (100 lugares). 19h/0h (sex. até 0h30; sáb. 12h/16h30 e 19h/0h30; dom. só almoço 12h/16h30; fecha seg.). Aberto em 1998. $$$

Provincia di Salerno

Os pratos do sul da Itália são o foco da cozinha do chef Remo Peluso. A refeição pode começar, portanto, com a melanzana ripiena (berinjela com queijo e ervas aromáticas, R$ 29,00). Entre os pratos principais, destacam-se o espaguete ao molho cremoso de limão-siciliano e camarão (R$ 69,00) e o stinco (canela de porco) ladeado por risoto de açafrão (R$ 57,00). Rua Maranhão, 18, Santa Efigênia, ☎ 32412205 (100 lugares). 12h/15h e 19h/0h30 (sáb. almoço até 16h; dom. somente almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 1983. $$$

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH