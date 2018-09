Três restaurantes indianos para comer bem em BH

Buffet Bhagwan

Sob o comando de Bhagwan Sinh, serve receitas típicas como a samosa (pastel de ervilha com legumes e de frango, R$ 15,00). Dos principais, o boti kabab é um cordeiro marinado em iogurte e assado na brasa (R$ 47,00). De terça a sexta-feira, no almoço e no jantar, há sistema de bufê (R$ 33,99 o quilo ou R$ 20,46 à vontade). Rua Conselheiro Lafaiete, 771, Sagrada Família, ☎ 3653-3000 (80 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço 12h/17h; seg. só jantar 19h/23h). Aberto em 2009. $

Indian Gourmet

Os indianos Sunil Bhandari e Virendra Fingh Rawat mais o nepalês Bishwas Raj sugerem o mix samosa, composto de dois pastéis de batata, ervilha e amendoim mais dois de frango com especiarias (R$ 28,00). O camarão com iogurte no tandoor (forno de barro), a R$ 89,00, é guarnecido de arroz com cardamomo e açafrão. Rua Alvarenga Peixoto, 585, Lourdes, ☎ 2555-9005 (50 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. 12h/15h30 e 19h/0h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Namastê

No restaurante conduzido pelo casal Rukamini Keintura e Ramchandra Kharel têm vez as receitas de família, em porções para duas pessoas. No rol de principais, destaca-se o jhinga korma, que consiste em um camarão ao molho de castanha-de-caju com especiarias (R$ 55,90). Avenida Francisco Sá, 355, Prado, ☎ 3567-5200 (100 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb. e feriados 12h/17h e 19h/0h; dom. 12h/17h e 19h/23h; seg. só jantar 19h/0h). Aberto em 2012. $

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH