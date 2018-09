Os melhores restaurantes franceses da capital mineira

Au Bon Vivant

Entre os pratos da chef Silvana Watel estão as trouxinhas de pato ao molho de tucupi (R$ 36,00) e os clássicos camarões flambados ao pastis, servidos com arroz ao cardamomo e cenoura glaceada (R$ 92,00) e o filé em crosta de ervas ao molho bordalês e purê trufado (R$ 82,00). A seleção de vinhos servidos em taça é um trunfo e inclui mais de quarenta rótulos, todos escolhidos pelo francês Philippe Watel. Rua Pium-í, 229, Cruzeiro, ☎ 32277764 (60 lugares). 19h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2013. $$$$

Benvindo

Sugestão de entrada, a terrine servida com cebola-roxa confitada custa R$ 19,00. Para prato principal, são opções o steak au poivre, escoltado por espinafre e fritas (R$ 49,00) e o carpaccio de filé (R$ 26,00). Ambos podem ser acompanhados pelo vinho Barefoot Zinfandel, dos Estados Unidos (R$ 69,90). Já o menu degustação custa R$ 44,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar (inclui entrada, principal e sobremesa). Rua Felipe dos Santos, 162, Lourdes, ☎ 3327-3374 (100 lugares). 12h/14h e 19h/23h30 (dom. 12h/17h; seg. só jantar 19h/23h). Aberto em 2010. $$$

Bistro L’entrecote

Não se engane, trata-se do antigo L’Entrecôte Bistrô. No menu enxuto há opções como o entrecôte alfredo, que consiste no corte bovino de 200 gramas guarnecido de fettuccine ao molho de creme de leite fresco, sálvia e queijo (R$ 58,00). Da carta de vinhos, que lista cerca de oitenta rótulos, tem bom custo-benefício o argentino Temporada Malbec 2016 (R$ 89,00). Rua Marília de Dirceu, 116, Lourdes, ☎ 2515-2811 (68 lugares). 12h/15h e 19h/23h (seg. só almoço; qui., sex. e sáb. até 0h; sáb. almoço até 17h; dom. e feriados só almoço até 17h). Aberto em 2011. $$

D’Artagnan Bistrô

Duas sugestões com camarão fazem sucesso: o crustáceo pode vir grelhado com creme de gorgonzola, peras e arroz de amêndoas (R$ 125,00) ou com requeijão ao forno guarnecido de arroz de coco e batata chips (R$ 102,00). Criação da chef Marise Rache, o sorvete de pipoca com musse de chocolate, amendoim e pipoca de caramelo (R$ 32,00) é hit entre os doces. Rua Tomás Gonzaga, 593, Lourdes, ☎ 3295-7878 (98 lugares). 19h/0h (sex. 12h/16h e 19h/1h; sáb. 12h30/1h; dom. 12h30/17h; fecha seg.). Aberto em 2001. $$$

Gomide

A casa apresenta receitas como o badejo em crosta de avelã ao molho de limão guarnecido por arroz negro e aspargo (R$ 125,00). Outra sugestão é o clássico steak au poivre, um filé ao molho de pimenta preta servido com batata sautée (R$ 79,00). Para sobremesa, o corneto de mascarpone com coulis de frutas do bosque custa R$ 26,00. Rua Tomaz Gonzaga, 189, Lourdes, ☎ 3292-4928 (88 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sáb. só jantar; dom. e feriados 12h/17h, fecha seg.). Aberto em 2006. $$$$

L’ Entrecôte de Paris

Assim como nas demais franquias, a unidade mineira serve um só prato: o entrecôte. Fatiado, o corte tem três tamanhos: 110 gramas (R$ 52,90), 180 gramas (R$ 59,90) e 220 gramas (R$ 69,90). A carne chega à mesa com o molho secreto e batata frita. De entrada, acompanha salada ao molho de mostarda. Rua Marília de Dirceu, 189, Lourdes, ☎ 3327-4959 (80 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. até 0h; sáb. almoço até 16h e jantar até 0h; dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Mes Amis

O chef José Eugênio propõe receitas sazonais. Podem aparecer no menu sugestões como os tentáculos de polvo com batatinha, páprica picante e azeite (R$ 48,00) e o carré de cordeiro ao molho de jabuticaba (R$ 119,00). Entre as sobremesas, um dos itens mais pedidos é a tapioca cremosa com doce de leite (R$ 22,00). Rua Rio de Janeiro, 1973, Lourdes, ☎ 2526-4888 (120 lugares). 18h/0h (sáb. também almoço das 12h às 16h; dom. só almoço das 12h às 16h). Aberto em 2011. $$$

Mon Caviste

No cardápio implementado pela chef Renata Queiroz está a tartine de ratatouille de legumes com creme de queijo (R$ 35,00). Na lista de principais, há o clássico cassoulet de pato (R$ 60,00). Na ala das sobremesas, o creme brûlé custa R$ 15,00. De segunda a sexta, o menu executivo está disponível no almoço, com preços entre R$ 28,00 e R$ 35,00. Rua Curitiba, 2244, Lourdes, ☎ 3291-1447 (200 lugares). 7h/0h (sáb. a partir de 8h; dom. 7h/16h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

Paris 6

No cardápio, os pratos levam o nome de celebridades. Os médaillons à “Dalton Vigh” levam molho de vinho tinto, cebola, bacon e risoto de cogumelos (R$ 87,00). Para a sobremesa, chama atenção o grand gateau à carlinhos maia. Custa R$ 41,00 e traz suflê de chocolate com recheio de bombons Sonho de Valsa, coberto com calda de doce de leite e um picolé. Shopping Pátio Savassi, loja 228, ☎ 3318-1800 (148 lugares). 7h/1h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2016. $$

Taste-Vin

No premiado restaurante, o chef Rodrigo Fonseca brilha no preparo dos suflês. Entre as treze versões do cardápio, destaca-se a que leva queijo da Serra do Salitre e pimenta dedo-de-moça (R$ 72,00). Entre os principais, um dos campeões de pedidos é o camarão à provençal (R$ 92,00): os crustáceos são grelhados na manteiga, com alho e salsinha, e chegam à mesa com arroz. Para beber, a extensa carta de vinhos lista 850 rótulos. Rua Curitiba, 2105, Lourdes, ☎ 3292-5423 e 2555-3585 (90 lugares). 19h30/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 1988. $$$

