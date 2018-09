As melhores casas para comer carne em Recife

Outback Steakhouse

A rede se orgulha da dupla bloomin’ onion, uma cebola empanada e aberta em pétalas (R$ 49,50), e ribs on the barbie, costela de porco defumada e grelhada em fogo aberto ao molho barbecue, esta acompanhada de batata frita (R$ 61,90). Ambos podem ser divididos entre duas pessoas. Novidade disponível de segunda a sexta, o menu de almoço inclui entrada, prato e acompanhamento por R$ 53,50. Uma alternativa no horário é o steak au gratin, fatias de flé-mignon e cogumelos salteados com molho gorgonzola e purê de batata. Shopping Recife. Não tem telefone (289 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. 12h sem intervalo até 22h30); Shopping RioMar. Não tem telefone (262 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. 12h sem intervalo até 22h30). Aberto em 2012. $$

Portal da Carne de Sol

A carne de sol, que chega do município de Picuí (PB), terra natal do proprietário Jarbas Farias, aparece em novas receitas na casa. Uma delas, a avó sinhá, reúne a carne assada na brasa, passada no pilão e então refogada com tomate, cebola e manteiga de garrafa. Acompanha feijão-macáçar, arroz, pirão de queijo e paçoca de carne de sol. A versão na carne da nata é fatiada e refogada com cebola, mais arroz de leite, baião de dois e cuscuz. Ambas as receitas são acompanhadas ainda de batata-doce frita, vinagrete e farofa e custam R$ 84,90 (para quatro pessoas). Enquanto aguarda os pratos, a clientela pode petiscar o bode ao creme de alho, com farofa e vinagrete (R$ 15,90). Rua Pacífco da Luz, 104, Cordeiro, ☎ 3446-3201 (220 lugares). 11h/0h. Aberto em 2010. $

Talude

Os petiscos volantes oferecidos pelos garçons fazem as vezes de entrada, caso da linguiça toscana (R$ 7,00) e do pão de alho (R$ 6,00). A churrasqueira a carvão também libera as sugestões principais, representadas pela paleta de cordeiro, guarnecida de geleia de menta, arroz maluco (com calabresa, cebola à dorê, salsa, ovos e batata palha), farofa de ovos e batata sautée (R$ 110,00). Com 600 gramas, o t-bone é acompanhado pelo mesmo tipo de arroz e batata sautée ao molho de mostarda (R$ 98,00). Ambos servem duas pessoas. BR 101, km 63,5 sentido Recife, Dois Irmãos, ☎ 3268-7088 (280 lugares). 11h/23h (dom. a ter. até 17h). Aberto em 1974. $$

Tapa de Cuadril

As carnes são importadas da Argentina e seguem o modo de preparo típico do país: a parrilla. A sugestão é começar pelas empanadas, servidas em trio com recheios de carne, queijo cheddar com bacon e frango com catupiry (R$ 39,00). A tapa de cuadril, corte da picanha que dá nome à casa, aparece em porções de 280 gramas (R$ 105,00), enquanto a de prime rib tem cerca de 450 (R$ 139,00). Entre as guarnições, faz sucesso o arroz piemontês (R$ 15,00). O arremate pode ser com bolo de rolo tostado e servido com sorvete de queijo e calda quente de goiaba (R$ 22,00). Avenida Conselheiro Aguiar, 1089, Boa Viagem, ☎ 3326-0250 (120 lugares). 12h/16h e 19h/0h (seg. e ter. só almoço). Aberto em 2012. $$$

The Black Angus

A raça bovina que batiza a casa dá origem a cortes como o prime rib (R$ 99,00, 500 gramas). O pedido inclui duas guarnições, a exemplo do fettuccine à provençal e das batatas rústicas. A adega da importadora Grand Cru, dentro do restaurante, guarda vinhos como o cabernet sauvignon chileno Errazuriz Estate Series 2016 (R$ 89,00). A unidade da Rua França Pereira tem almoço executivo de terça a sexta (R$ 49,00). O bife de chorizo com purê de batata-doce pode aparecer entre as sugestões. Rua França Pereira, 146, Boa Viagem, ☎ 30312097 (80 lugares). 12h/15h e 19h/0h (dom. almoço até 16h; ter. e qua. jantar até 23h); Shopping Recife, ☎ 3031-8081 (132 lugares). 9h/22h. Aberto em 2013. $$$

