O gaúcho Paulo Cansi corta, tempera e assa as carnes na grelha. Os cortes bovinos são todos da raça angus ou black angus — bife de chorizo e entrecôte saem a R$ 99,00 o quilo. Das principais atrações do cardápio, o cordeiro (R$ 94,50 o quilo) aparece em pernil, paleta, carré e t-bone. Para acompanhar, tem polenta cozida por oito horas antes de fritar (R$ 20,00, para quatro pessoas) e cervejas Colorado Indica (R$ 23,00) e Opa IPA (R$ 19,00). Rua Capiberibe, 1911, Portão, ☎ 3018-7154, (120 lugares). 18h/23h (sáb. e dom. 11h30/15h). Aberto em 2001. $

Black Horse Steak House & Traiteur

Restaurante de decoração country abastecido com cortes de gado brangus da fazenda de uma das sócias, a zootecnista Paula Caron. Brangus é um cruzamento de zebuínas, como o nelore, com angus. O prime rib, parte mais nobre da costela, é vendido a R$ 61,90 (700 gramas), com dois acompanhamentos à escolha. O ojo de bife (R$ 41,90, 300 gramas) vai à mesa em uma chapa de ferro junto de provolone defumado. Os dois cortes vêm com chimichurri, vinagrete e farofa. Rua Albano Reis, 471, Bom Retiro, ☎ 3121-5888 (90 lugares). 11h/15h30 e 18h30/23h30 (sáb. sem intervalo até 23h; dom. almoço até 16h). Aberto em 2017. Aqui tem iFood. $$

Churrascaria do Darci

O fundador Odarci Bonatto, o seu Darci, de 86 anos, dá expediente todos os dias, no salão e no churrasco. Três pessoas podem dividir a alcatra (R$ 119,90, 1,1 quilo), que vai muito bem com a salada de maionese (R$ 12,50 ). Outra sugestão é a picanha (R$ 114,30, 600 gramas) ladeada por salada de feijão-cavalo (R$ 10,50). As sobremesas são aquelas de casa de avó: sagu, doce de abóbora, arroz doce e pudim (R$ 9,00 cada uma). Rua Albano Reis, 1289, Bom Retiro, ☎ 3352-4464 (150 lugares). 11h30/14h (sáb. e dom. até às 15h). Aberto em 1970. $$

Churrascaria Ervin

No fim de semana, depois do meio-dia, a calçada fica apinhada de gente à espera da mesa e a bebericar chope Brahma (R$ 10,00) ou caipirinha (R$ 15,70). O couvert é por conta da casa: pepino azedo, pão e manteiga. São cinco cortes de carne. O filé-mignon dá para duas ou três pessoas (R$ 109,00, 700 gramas). A alcatra, para quatro (R$143,00, 1,4 quilo). Os pedidos seguem junto de salada de maionese caseira. Rua Mateus Leme, 2746, Centro Cívico, ☎ 3252-5347 (120 lugares). 11h30/14h (sáb. e dom. 10h30/15h30). Aberta em 1950. Aqui tem iFood. $

Espaço Angus Prime Steakhouse

Logo na entrada, já dá para ver as geladeiras onde estão os cortes de angus e hereford. Como se estivesse no açougue, o cliente escolhe a peça que vai consumir e ela é preparada na sua frente, na parrilla. São dezessete cortes, entre eles o tomahawk (R$ 170,00, 1,3 quilo), que vem com farofa de ovo, maionese e arroz com queijo de coalho e cebola crocante, e o prime rib, que tem guarnições e preço (por 1,1 quilo) idênticos. Quem opta pelo couvert antes dos principais vê chegar à mesa pão de alho, salada, farinha, relish de pepino, manteiga e cebola caramelizada (R$ 24,00 por pessoa). Sobremesa, a macedônia é uma salada de frutas embebida em conhaque com sorvete e farofa de caramelo (R$ 24,00). Rua Capitão Leônidas Marques, 1278, Jardim das Américas, ☎ 3319-0134 (96 lugares). 19h/23h (sáb. 11h/15h e 18h/23h; dom. 11h/16h). Aberto em 2017. $$$

Espaço Depósito

No salão principal ou nos quiosques ao ar livre, o clima é de casa de campo, muito atraente para famílias com crianças e grupos de amigos. O churrasco de entrecôte sai por R$ 58,00 com 500 gramas, e pode seguir junto da afamada salada de batata da dona Dolores (R$ 19,00, 400 gramas), ou de uma porção de feijão-cavalo (R$ 15,00). O chope é Brahma (R$ 10,00, 350 mililitros). Rua Santo Antônio, 660, Rebouças, ☎ 3333-5726, (170 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. 11h45/16h; fecha seg.). Aberto em 2000. $$

Filé de Igreja

Predominam na decoração rústica a madeira de demolição e os vitrais coloridos nas janelas, em referência ao nome do restaurante. Antes de assar, os cortes de carne angus repousam por 24 horas em uma marinada de receita secreta. O filé de igreja (800 gramas) sai por R$ 62,00 na versão completa (arroz, maionese, tomate, cebola, feijão-cavalo e farofa) e por R$ 39,00 para quem quiser apenas a carne. A linguicinha custa R$ 3,30 a unidade. Quando a refeição termina, muitos convocam a baba de camelo, que aqui aparece como uma musse de doce de leite (R$ 7,00). Rua Professor Brandão, 396, Alto da XV, ☎ 3319-3119 (120 lugares). 11h/14h (sáb. e dom. 11h/15h30; fecha seg., ter. e qua.). Aberto em 2015. Aqui tem iFood. $$

KF Grill

Pão de alho, queijos e risotos acompanham os 25 cortes do rodízio, que vai da fraldinha ao molho de mostarda aos cortes de angus. Quem visita o bufê ainda completa o prato nas estações de saladas, pratos quentes, sushis, sashimis e sobremesas, tudo ao preço fixo de R$ 83,90 (segunda a sexta) e R$ 89,90 (sábados e domingos). Em um salão anexo, que funciona somente aos sábados e domingos, está instalado o KF à la Carte — como diz o nome do espaço, ali os pratos são escolhidos diretamente no cardápio. Seu prato principal de maior sucesso é a parrilla, levada à mesa com linguiça artesanal, assado de tiras, bife de ancho e picanha — acompanhados de pão de alho, batata com creme de ovos, arroz, vinagrete e batata rústica (R$ 189,00, para quatro pessoas). A caipirinha de rapadura (R$ 24,90) e o chope Amstel (R$ 9,90) dão conta da sede. Rua Major Heitor Guimarães, 946, Campina do Siqueira, ☎ 3016-4581 (310 lugares). 11h30/14h30 e 19h/22h30 (sáb. e dom. almoço até 15h30; dom. só almoço; fecha ter.). KF à la Carte (90 lugares). Sáb. e dom., 11h30/15h30. Aberto em 2004. Aqui tem iFood. $$

La Linda

O perfil argentino da cozinha se expressa desde a entrada, na empanada de carne (R$ 6,00 a unidade). Pelo ojo de bife, pagamse R$ 57,00 (300 gramas) — à parte, batata suflê e revuelto gramajo, um tipo de farofa à base de batata frita, ovos, presunto e cebola, funcionam como guarnição. Cada um deles custa R$ 24,00. Cai bem nas taças o tinto argentino Malbec Finca La Linda (R$ 89,00). O alfajor é preparado com farinha de nozes (R$ 25,00). Rua Presidente Rodrigo Otávio, 835, Alto da Rua XV, ☎ 3078-1732 (87 lugares). 19h/23h (sáb. 19h/23h e 12h/15h; dom. almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$$

Las Tablas

No mesmo endereço em que funcionava uma unidade da franquia Corrientes 348, surge agora o Las Tablas. Nos cortes listados à la carte, fica evidente que a identidade argentina do restaurante segue inalterada: vazio, bife de chorizo e ojo de bife são algumas das especialidades, vendidas a R$ 135,00 cada uma. As porções, de mais ou menos 600 gramas, são suficientes para dois ou até três paladares, sobretudo quando acrescidas de complementos como a salada giovanna, que junta alface, palmito, alcaparras, queijo grana padano e batata palha (R$ 41,00, para duas pessoas), e as batatas ao murro (R$ 30,00, para duas pessoas). Acompanham os pedidos as cervejas argentinas Quilmes (R$ 29,00) e Patagonia (R$ 36,00). Rua Gutemberg, 23, Batel, ☎ 3075-0348 (100 lugares). 12h/0h. Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$$

Outback Steakhouse

Enquanto petisca o pãozinho australiano com manteiga do couvert grátis, o público estuda com atenção o setor de carnes do cardápio. O ribeye é um filé de costela grelhado (R$ 66,50, 325 gramas). Corte alto de uma parte nobre do contrafilé, o new york strip sai a R$ 67,50 (375 gramas). O brownie com sorvete de baunilha e chantili coleciona fãs (R$ 29,25). Shopping Curitiba, ☎ 3013-7978 (350 lugares). 11h30/23h30; ParkShoppingBarigüi, ☎ 3317-6737 (257 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2009. $$

Pobre Juan

O restaurante faz parte de uma tradicional rede paulistana. As carnes à moda argentina são churrasqueadas na parrilla, visível do salão. Sanduíche de linguiça picante e chimichurri no pão de batata, o choripán pode ser devorado na entrada (R$ 25,90), enquanto não fica pronto o bife pobre juan (R$ 99,40, 270 gramas). Trata-se de um corte especial do ancho. Sugestão de acompanhamento? Farofa de pistache (R$ 51,90). Para fechar, no crumble de pera a fruta assada recebe farofa crocante de amêndoas, sorvete de baunilha e calda de doce de leite (R$ 22,90). Shopping Pátio Batel, ☎ 3020-3670 (140 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. 12h/15h30 e 19h/23h30; sáb. 12h/23h30; dom. 12h/20h). Aberto em 2013. $$$$

Saanga

Na unidade da Avenida Iguaçu, o contrafilé de wagyu chega à mesa em peça de 350 gramas (R$ 155,00). Em porções para dividir, podem guarnecer o churrasco a batata suflê (R$ 21,00) e os legumes grelhados (R$ 24,00). No Shopping Estação, a happy hour começa às 15h, quando faz sucesso o leitão à passarinho — fatias de costelinha lambuzadas em barbecue (R$ 27,50). Por R$ 18,00, o garçom entrega caipirinha e variações com outras frutas além do limão. Avenida Iguaçu, 2423, Água Verde, ☎ 3342-3474 (160 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h15 (sáb. e dom. almoço até 16h); Shopping Estação, ☎ 3026-3474 (160 lugares). 11h30/22h (sex. e sáb. até 23h). Aberto em 1997. Aqui tem iFood. $$

Tierra del Fuego

Entre bocados de ojo de bife guarnecido de arroz, farofa e chimichurri (R$ 80,60, 400 gramas), refrescam o paladar as cervejas argentinas Patagônia (R$ 28,80), Quilmes e Norteña (R$ 21,00). Para fechar, banana flambada com sorvete (R$ 22,50). Rua Barão de Guaraúna, 550, Juvevê, ☎ 3256-2323 (155 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 15h30; fecha seg.). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$