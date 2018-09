Bar Palácio

Uma clientela fiel prestigia noites temáticas ao preço único de R$ 47,80 por pessoa. Às quartas, por exemplo, tem rabada com polenta. Cabrito com farofa e batata frita é a pedida das sextas. Pedido à la carte e servido junto de arroz e batata frita, o medalhão de 300 gramas de filé-mignon na manteiga com ervilhas custa R$ 75,90. Aos sábados, a canja ajuda a recompor as energias (R$ 17,20). Cervejas: Original, Serramalte e Stella Artois (R$ 11,00 cada uma). Rua André de Barros, 500, centro, ☎ 3222-3626 (100 lugares). 19h30/1h30 (sex. e sáb. até 3h; fecha dom.). Aberto em 1930. $

A Caiçara

A pegada litorânea é o que predomina em pedidas do tipo bolinho de siri, bananada-terra e alfavaca (R$ 14,80 a unidade) e caldinho de ostra com inhame e limãosiciliano (R$ 24,90). Entre os principais, o linguini ao molho de camarões e leite de coco (R$ 36,90) disputa a preferência da clientela com o barreado (R$ 73,50, para dois). Chope artesanal (R$ 15,00) e mate batido (R$ 14,00 a jarra) completam as escolhas. Rua Doutor Claudino dos Santos, 90, São Francisco, ☎ 3324-9755 (60 lugares). 18h/0h (dom. 12h/18h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017. $$

Cantinho Mineiro

Em sistema de bufê, quiabo e jiló estão entre os ingredientes bem aproveitados nas receitas preparadas no fogão a lenha, de onde saem também a feijoada (quartas) e a dobradinha (quintas e sextas). Leitão à pururuca e rabada fazem sucesso no fim de semana. Preços: R$ 23,90 por pessoa ou R$ 42,90 o quilo, de segunda a sexta. Aos sábados, para comer à vontade, o valor é R$ 26,90. Aos domingos, R$ 27,90. Caldinho de feijão, batida de maracujá, bolo de fubá e canjica fazem parte do pacote. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 150, centro, ☎ 3224-3818 (160 lugares). 11h/15h30. Aberto em 1997. $

Mineira Gostosa

Alinham-se no bufê 27 pratos quentes, doze saladas e dez sobremesas. Nunca faltam feijão-tropeiro, polenta, torresmo, jiló, frango ao molho, banana à milanesa e feijoada, essa última às quartas e aos sábados. O valor para comer à vontade é R$ 27,90, com sobremesa — goiabada, ambrosia e doce de leite são as mais procuradas. Quem opta pelo quilo paga R$ 49,90. Aos sábados e domingos o preço vai a R$ 32,90 por pessoa, e não há balança. Rua Mateus Leme, 491, Centro Cívico, ☎ 3029-5728 (90 lugares). 11h15/15h30 e 18h30/23h (dom. 11h/15h30). Aberto em 1981. Aqui tem iFood. $

Mukeka

No almoço de domingo, enquanto espera o prato principal — pode ser polvo grelhado na manteiga mais palmito assado, banana-da-terra, quiabo e vinagre de tomate cereja (R$ 89,00) —, a clientela beberica uma caipirinha de cachaça Luiz Alves, limão-rosa e mexerica (R$ 22,00). Tem o mesmo preço a cocada de forno com caramelo de laranja e sorvete artesanal de maracujá. De segunda a sexta, no almoço, há sugestões de prato executivo. O baião de dois escoltado por ovo frito sai a R$ 33,00. Rua Machado de Assis, 417, Juvevê, ☎ 3156-3028 (120 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h (sáb. 12h/16h e 18h/23h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2013. Aqui tem iFood. $$

Pantagruel

Só abre aos sábados e domingos, quando dá para saborear sem pressa comida caseira em ampla área verde. Fartas, as porções são suficientes para o apetite de duas pessoas. A galinha ensopada à moda caipira é acompanhada de polenta, risoto de frango, frango à passarinho, salada de escarola, maionese e arroz branco (R$ 86,00). Já o filé de côngrio grelhado ao azeite tem guarnição de arroz e salada (R$ 87,00). Por R$ 81,60, a feijoada completa costuma aparecer ao lado de uma cerveja — a Serramalte custa R$ 13,00 — ou da caipirinha (R$ 17,00). Rua Professor Joaquim de Mattos Barreto, 416, São Lourenço, ☎ 3253-7772 (200 lugares). 12h/17h (fecha seg. a sex.) Aberto em 1987. $$